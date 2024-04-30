В НБУ сообщили, будут ли банки работать на Пасху и майские праздники

Стало известно, будут ли банки работать 1, 5 и 8 мая.

Национальный банк Украины сообщил, что ввиду действия военного положения, на Пасху и майские праздники банки будут работать в обычном режиме.

В этом году в начале мая есть несколько праздничных и памятных дней:

▪ 1 мая (среда) – День труда;

▪ 5 мая (воскресенье) – Пасха;

▪ 8 мая (среда) – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

В НБУ заявили, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже больше года работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Нацбанк также напомнил, что в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» определяет, что упраздняются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

«Итак, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы», - заявили в НБУ.

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