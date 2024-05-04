Диплом или аттестат не отображается в Дії: причины и алгоритм действий

Есть случаи, когда документ есть в реестре ЕГЕБО, но не в Дії.

Министерство образования и науки Украины разъяснило, какие причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія.

Частые причины:

Документ есть в реестре ЕГЕБО, но не в Дії.

Это может произойти из-за разногласий в номере РНОКПП между Дією и документом об образовании. Что делать: обратитесь за обновлением в образовательное учреждение, которое выдало документ. Лайфхак: Проверьте наличие документа в реестре по ссылке.

Дія отображает неполную или некорректную информацию.

Обращайтесь в учебное заведение для исправления.

Ошибка в дате рождения.

Здесь есть два варианта: обратиться со сканкопиями удостоверяющего личность документа и документа об образовании в учебное заведение или написать на почту Государственное предприятие «ИНФОРЕСУРС» ([email protected]) с наложением КЭП.

Также следует помнить, что в Дії не отображаются:

документы о научных степенях и званиях;

информация о выпускниках военных учебных заведений;

дипломы о переподготовке до 1 января 2016 г.;

документы до 2000 года, изданные полиграфическим способом.

Ранее мы писали, как через Дію получить копии документов.

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