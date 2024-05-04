Диплом или аттестат не отображается в Дії: причины и алгоритм действий

Министерство образования и науки Украины разъяснило, какие причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія.
Частые причины:
Это может произойти из-за разногласий в номере РНОКПП между Дією и документом об образовании. Что делать: обратитесь за обновлением в образовательное учреждение, которое выдало документ. Лайфхак: Проверьте наличие документа в реестре по ссылке.
Обращайтесь в учебное заведение для исправления.
Здесь есть два варианта: обратиться со сканкопиями удостоверяющего личность документа и документа об образовании в учебное заведение или написать на почту Государственное предприятие «ИНФОРЕСУРС» ([email protected]) с наложением КЭП.
Также следует помнить, что в Дії не отображаются:
Ранее мы писали, как через Дію получить копии документов.
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