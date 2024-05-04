Як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК: у Міноборони дали детальне роз'яснення

При визначенні придатності чи непридатності військовозобов'язаного буде враховуватись не тільки його хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання.

Фото: 24tv.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

Згідно нових змін, при визначенні придатності чи непридатності військовозобов'язаного буде враховуватись не тільки його хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання. Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.

За її словами, згідно оновленому наказу № 402 та тих змін, що в ньому є, то дійсно зникає поняття «обмежено придатний», залишаються статуси «придатний» и «непридатний».

«В придатних є повністю придатний або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеню порушення функцій», - розповіла вона.

Своєю чергою, за її словами, захворювання розбиті на групи, в кожній з них є декілька категорій.

«Важкий, середній, легкий стан, у зв’язку з цим йде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз - в залежності від ступеню порушення функцій», - зазначила Сухорукова.

Ці критерії придатності, за її словами, поєднані за принципом «захворювання - ступінь порушення функцій».

«Зокрема в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт «непридатний», в якому близько 5000 діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так повністю і непридатні, знову ж таки, в залежності від ступеня порушення функцій», - підкреслила директор.

Вона навела приклади:

була виразка, залишився тільки рубець - людина придатна;

виразка була з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку - не придатний;

ампутації на будь-якому рівні, крім кісті, стопи та пальців - не придатний;

відсутність одного ока (сліпота одного ока) - не придатний;

Сухорукова також нагадала, що у випадку погіршення здоров’я у військослужбовця завжди є можливість звернутися до свого командира з рапортом про погіршення стану здоров’я.

«Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи (ВЛЕ)», - пояснила вона.

З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

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