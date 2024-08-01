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Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

14:31, 1 серпня 2024
Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.
Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство
Джерело фото: АР
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Іноземці, які служать у Збройних Силах України, зможуть отримувати українське громадянство. Відповідний законопроект 9585, поданий Кабміном, незабаром розгляне Верховна Рада у другому читанні.

Рекомендацію прийняти проект як закон надав Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Метою законопроекту є законодавче закріплення можливості реалізації прав іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, та членів їх сімей на отримання посвідок на тимчасове проживання, дозволів на імміграцію або набуття громадянства України.

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада підтримала у першому читанні  законопроект №9585, що дозволяє іноземцям, які служать у Збройних Силах України, отримувати українське громадянство та надавати посвідки на тимчасове проживання членам їхніх сімей.

Особлива вимога буде застосована до громадян рф та білорусі, які прийняли громадянство України. Їм потрібно буде впродовж року після припинення воєнного стану підтвердити припинення попереднього громадянства.

Скласти іспити з Конституції, історії України та підтвердити знання української мови мають особи, які отримали громадянство України під час воєнного стану і служать у лавах Збройних Силах України. Це вони мають зробити за два роки після воєнного стану.

Також впродовж року після припинення воєнного стану припиняється прийом заяв на набуття громадянства України від громадян рф.

Автор: Наталя Мамченко 

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Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

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