Мінагрополітики закликало переглянути бронювання працівників галузей садівництва та овочівництва

Обласні військові адміністрації повинні врахувати потреби аграрних галузей при бронюванні працівників.

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Пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України повідомила, що галузі садівництва, овочівництва та картоплярства мають критичне значення і потребують можливості бронювання працівників. Це питання обговорювалося під час наради з обласними військовими адміністраціями, яку провів директор Департаменту аграрного розвитку Ігор Віштак.

Ігор Віштак зазначив, що, згідно з зверненнями профільних асоціацій, не всі обласні військові адміністрації врахували потреби цих галузей при формуванні критеріїв бронювання. Він підкреслив важливість садівництва, овочівництва та картоплярства для економіки України, зазначивши, що ці сектори були особливо постраждали від війни.

«Ці галузі на сьогодні мають критичне значення для економіки України. Раніше близько 70% продукції овочівництва вирощували на півдні України. Сьогодні частина цього бізнесу знищена, деякі підприємства релоковані. Що вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Зараз суб’єкти господарювання забезпечують вітчизняний ринок своєю продукцією, і ми повинні сприяти, щоб їхні працівники отримали бронювання. Я просив би обласні військові адміністрації переглянути свої критерії, щоб підприємства галузі садівництва та овочівництва могли бронювати своїх працівників», — зазначив Віштак.

Крім того, на нараді обговорили питання прискорення передачі меліоративних систем організаціям водокористувачів, опрацювання заявок на бюджетні дотації для аграріїв, а також моніторинг ефективності використання грантів на створення теплиць і садів.

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