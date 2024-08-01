Минагрополитики призвало пересмотреть бронирование работников отраслей садоводства и овощеводства

Областные военные администрации должны учесть потребности аграрных отраслей при бронировании работников.

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Пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщила, что отрасли садоводства, овощеводства и картофелеводства имеют критическое значение и нуждаются в возможности бронирования работников. Этот вопрос обсуждался во время совещания с областными военными администрациями, которое провел директор Департамента аграрного развития Игорь Виштак.

Игорь Виштак отметил, что, согласно обращениям профильных ассоциаций, не все областные военные администрации учли потребности этих отраслей при формировании критериев бронирования. Он подчеркнул важность садоводства, овощеводства и картофелеводства для экономики Украины, отметив, что эти секторы были особенно пострадали от войны.

«Эти отрасли на сегодня имеют критическое значение для экономики Украины. Ранее около 70% продукции овощеводства выращивали на юге Украины. Сегодня часть этого бизнеса уничтожена, некоторые предприятия релокированы. Что повлияло на цены на внутреннем рынке. Сейчас субъекты хозяйствования обеспечивают отечественный рынок своей продукцией, и мы должны способствовать, чтобы их работники получили бронирование. Я просил бы областные военные администрации пересмотреть свои критерии, чтобы предприятия отрасли садоводства и овощеводства могли бронировать своих работников», - отметил Виштак.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы ускорения передачи мелиоративных систем организациям водопользователей, обработки заявок на бюджетные дотации для аграриев, а также мониторинг эффективности использования грантов на создание теплиц и садов.

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