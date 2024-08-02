За $10 тысяч обещал военнообязанным помочь перейти границу с Молдовой: подозревают киевлянина

Подозреваемый собирал небольшие группы мужчин – 2-4 человека, и они вместе ехали в Одесскую область.

Сообщено о подозрении киевлянину, который за 10 тысяч долларов обещал военнообязанным помочь перейти границу с Молдовой вне пункта пропуска. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействии переправлению через границу, совершенном в отношении нескольких лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится. в сообщении.

Установлено, что 46-летний киевлянин подыскивал военнообязанных, которые хотели уехать из Украины. Он обещал помочь им пересечь границу с Молдовой вне пункта пропуска за 10 000 долларов.

Подозреваемый собирал небольшие группы мужчин – 2-4 человека, и они вместе ехали в Одесскую область.

В этот раз группу задержали фактически за 100 м до границы во время передачи денег, ведь организатор схемы брал плату за свои услуги, непосредственно довезя людей до границы с Молдовой.

В ходе контроля за совершением преступления во время непосредственной незаконной переправки граждане Украины через государственную границу мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к переправке мужчин через государственную границу вне пункта пропуска.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

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