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В Херсоне мужчина взорвал гранату в центре – есть погибший и раненые

21:02, 1 августа 2024
В результате взрыва один человек погиб, пятеро получили ранения разной степени тяжести.
В Херсоне мужчина взорвал гранату в центре – есть погибший и раненые
Источник фото: Национальная полиция
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В Херсоне полиция задержала подозреваемого, который в центре города взорвал гранату. Событие произошло вечером 31 июля в Центральном районе города. Об этом сообщили в МВД.

«Около 19:20 в спецлинию «102» поступило сообщение, что в микрорайоне «Северный» на площадке возле одного из магазинов произошел взрыв. В результате были ранены граждане и один мужчина погиб. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Херсонского районного управления полиции, работники уголовного розыска и патрульная полиция», – сообщил начальник Херсонского районного управления полиции Херсонщины Александр Рогожин.

На месте происшествия полицейские установили, что на площадку, где отдыхала группа граждан, зашел неизвестный мужчина. Во время общения между ними возникло недоразумение, незнакомец ушел, но через несколько минут вернулся и бросил гранату.

«В результате взрыва погиб 69-летний пенсионер, пятеро мужчин получили ранения разной степени тяжести. Злоумышленник с места происшествия скрылся в неизвестном направлении», - сообщили в МВД.

В то же время отмечается, что оперативники уголовного розыска быстро установили личность мужчины. Его задержали по месту жительства. Им оказался 48-летний местный житель.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия. Предварительная квалификация преступления – ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство», ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

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