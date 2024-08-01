В Microsoft призывали Конгресс США принять новый закон о борьбе с дипфейками, создаваемыми ИИ

В Microsoft считают, что можно предпринять несколько юридических мер, чтобы предотвратить неправомерное использование технологии дипфейков

Фото: cripo.com.ua

В американской корпораии Microsoft призвала Конгресс США принять новый закон, направленный против дипфейков, которые создает искусственный интеллект. Брэд Смит, вице-председатель и президент Microsoft, в своем блоге заявил, что законодателям необходимо принять меры по устранению растущей угрозы технологии дипфейков.

Смит подчеркнул важность адаптации законов для борьбы с дипфейковым мошенничеством и предотвращения эксплуатации. По мнению Смита, должен быть закон, который можно было бы использовать для обвинения в мошенничестве и мошенничестве с дипфейками.

Согласно отчету Microsoft, можно предпринять несколько юридических мер, чтобы предотвратить неправомерное использование технологии дипфейков. Одно из предложений — создать федеральный «закон о мошенничестве с дипфейками». Этот новый закон будет касаться как гражданских, так и уголовных аспектов мошенничества с синтетическим контентом и может повлечь за собой следующие меры: уголовные обвинения, гражданский арест и судебные запреты.

«Конгресс должен потребовать от поставщиков систем искусственного интеллекта использовать самые современные инструменты проверки происхождения для маркировки синтетического контента. Это важно для укрепления доверия к информационной экосистеме и поможет общественности лучше понять, создан ли контент искусственным интеллектом или им манипулируют», - сказано в сообщении.

Кроме того, Microsoft предлагает внести поправки в действующие законы об эксплуатации детей и откровенных изображениях без согласия, чтобы они распространялись на изображения, созданные ИИ. Это будет гарантировать, что правовые рамки будут синхронизированы с технологическими разработками, а также защитят уязвимую группу людей.

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