У Microsoft закликали Конгрес США ухвалити новий закон про боротьбу з діпфейками, що створюються ШІ

У Microsoft вважають, що можна вжити кількох юридичних заходів, щоб запобігти неправомірному використанню технології діпфейків

Фото: cripo.com.ua

В американській корпорації Microsoft закликала Конгрес США ухвалити новий закон, спрямований проти діпфейків, які створює штучний інтелект. Бред Сміт, віце-голова і президент Microsoft, у своєму блозі заявив, що законодавцям необхідно вжити заходів щодо усунення зростаючої загрози технології діпфейків.

Сміт наголосив на важливості адаптації законів для боротьби з діпфейковим шахрайством та запобігання експлуатації. На думку Сміта, має бути закон, який можна було б використати для звинувачення у шахрайстві та шахрайстві з діпфейками.

Відповідно до звіту Microsoft, можна вжити кількох юридичних заходів, щоб запобігти неправомірному використанню технології діпфейків. Одна із пропозицій — створити федеральний «закон про шахрайство з діпфейками». Цей новий закон стосуватиметься як цивільних, так і кримінальних аспектів шахрайства з синтетичним контентом і може спричинити такі заходи: кримінальні звинувачення, цивільний арешт та судові заборони.

«Конгрес має вимагати від постачальників систем штучного інтелекту використовувати найсучасніші інструменти перевірки походження для маркування синтетичного контенту. Це важливо для зміцнення довіри до інформаційної екосистеми та допоможе громадськості краще зрозуміти, чи створено контент штучним інтелектом чи ним маніпулюють», - сказано в повідомленні.

Крім того, Microsoft пропонує внести поправки до чинних законів про експлуатацію дітей та відвертих зображень без згоди, щоб вони поширювалися на зображення, створені ШІ. Це гарантуватиме, що правові рамки будуть синхронізовані з технологічними розробками, а також захистять вразливу групу людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.