Платять, щоб «списатися»: у російській армії зафіксували різкий сплеск хабарництва

Кримінальні справи за хабарництво в російській армії зросли втричі.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про різкий сплеск кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії. Проблеми з особовим складом у російських збройних силах загострюються на фоні зростання кількості військових, які намагаються уникнути служби та смерті в Україні.

За даними розвідки, в південному військовому окрузі Збройних сил РФ за п’ять місяців 2024 року кількість кримінальних справ, відкритих за незаконне звільнення з армії та надання незаконних відпусток, зросла втричі.

Практично половина з цих проваджень стосується військовослужбовців 8-ї загальновійськової армії РФ, ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції. Понад сотня справ стосуються хабарництва за надання відпусток з зони бойових дій.

Серед цих проваджень:

38 справ – щодо військовослужбовців 102 мотострілецького полку, який воює в районі Часового Яру;

35 справ – щодо 71-го мотострілецького полку на кордоні з Сумською областю;

33 справи – щодо 49-ї бригади 49-ї армії.

Крім того, розслідується ще 43 провадження, що стосуються отримання хабарів за визнання російських окупантів обмежено придатними до служби.

ГУР МО України підкреслює, що хоча рівень корупції в російській армії завжди був високим, раніше подібні випадки не отримували належної уваги. Поточний сплеск кримінальних справ може свідчити про зростання деморалізації серед російських військових та тенденцію до масових втеч з армії.

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