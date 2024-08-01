Платят, чтобы «списаться»: в российской армии зафиксировали резкий всплеск взяточничества

Уголовные дела за взяточничество в российской армии выросли втрое.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о резком всплеске уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии. Проблемы с личным составом в российских вооруженных силах обостряются на фоне роста количества военных, которые пытаются избежать службы и смерти в Украине.

По данным разведки, в южном военном округе Вооруженных сил РФ за пять месяцев 2024 года количество уголовных дел, открытых за незаконное увольнение из армии и предоставление незаконных отпусков, выросло втрое.

Практически половина из этих производств касается военнослужащих 8-й общевойсковой армии РФ, еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции. Более сотни дел касаются взяточничества за предоставление отпусков из зоны боевых действий.

Среди этих производств:

- 38 дел - в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка, который воюет в районе Часового Яра;

- 35 дел - по 71-му мотострелковому полку на границе с Сумской областью;

- 33 дела - в отношении 49-й бригады 49-й армии.

Кроме того, расследуется еще 43 производства, касающиеся получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно годными к службе.

ГУР МО Украины подчеркивает, что хотя уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, ранее подобные случаи не получали должного внимания. Текущий всплеск уголовных дел может свидетельствовать о росте деморализации среди российских военных и тенденции к массовым побегам из армии.

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