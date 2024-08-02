Должен ли плательщик единого налога сообщать ГНС о периоде отпуска или сроке потери трудоспособности

О периоде отпуска и сроке потери трудоспособности единщик должен сообщать налоговую.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, должен ли плательщик единого налога сообщать налоговую о периоде отпуска или сроке потери трудоспособности.

Плательщики единого налога I и II групп, не использующие труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной извлечением из Электронного реестра листков нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней

Это определено в статье 295 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

Напомним, плательщики единого налога I и II групп уплачивают единый налог путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца (пункт 295.1 и 295.2 статьи 295 Кодекса).

Начисление авансовых взносов для плательщиков единого налога первой и второй групп осуществляется контролирующими органами на основании:

- заявления плательщика о размере выбранной ставки единого налога;

- заявления о периоде ежегодного отпуска;

- заявления о сроке временной потери трудоспособности.

Пунктом 295.6 статьи 295 Кодекса установлено, что суммы единого налога, уплаченные в соответствии с абзацем второго пункта 295.1 и пунктом 295.5 статьи 295 Кодекса, подлежат зачислению в счет будущих платежей по этому налогу по заявлению плательщика единого налога.

Согласно подпункту 298.3.2 пункта 298.3 статьи 298 Кодекса заявление о периоде ежегодного отпуска и сроках временной потери трудоспособности с обязательным добавлением Выдержки из ЭРЛП подается в произвольной форме.

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