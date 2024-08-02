Практика судов
  1. В Украине

Должен ли плательщик единого налога сообщать ГНС о периоде отпуска или сроке потери трудоспособности

18:31, 2 августа 2024
О периоде отпуска и сроке потери трудоспособности единщик должен сообщать налоговую.
Должен ли плательщик единого налога сообщать ГНС о периоде отпуска или сроке потери трудоспособности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, должен ли плательщик единого налога сообщать налоговую о периоде отпуска или сроке потери трудоспособности.

Плательщики единого налога I и II групп, не использующие труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной извлечением из Электронного реестра листков нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней

Это определено в статье 295 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

Напомним, плательщики единого налога I и II групп уплачивают единый налог путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца (пункт 295.1 и 295.2 статьи 295 Кодекса).

Начисление авансовых взносов для плательщиков единого налога первой и второй групп осуществляется контролирующими органами на основании:

- заявления плательщика о размере выбранной ставки единого налога;

- заявления о периоде ежегодного отпуска;

- заявления о сроке временной потери трудоспособности.

Пунктом 295.6 статьи 295 Кодекса установлено, что суммы единого налога, уплаченные в соответствии с абзацем второго пункта 295.1 и пунктом 295.5 статьи 295 Кодекса, подлежат зачислению в счет будущих платежей по этому налогу по заявлению плательщика единого налога.

Согласно подпункту 298.3.2 пункта 298.3 статьи 298 Кодекса заявление о периоде ежегодного отпуска и сроках временной потери трудоспособности с обязательным добавлением Выдержки из ЭРЛП подается в произвольной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военный сбор с зарплат и ФЛП может остаться в проекте о повышении налогов – Гетманцев

Повышенные налоги вводятся только на время войны – Даниил Гетманцев.

ВККС в очередной раз попытается избрать председателя Комиссии 7 августа

Пока претендент на должность главы ВККС один – представитель НАПК Андрей Пасечник.

Доступ к электронным кабинетам поступающих, ЕГЭБО и сайту Вступ-2024 закрыт на неопределенный срок

2 августа закрывается доступ к ЕГЭБО, сайту Вступ-2024 и электронным кабинетам абитуриентов для получения высшего образования.

Популярность профессии юриста упала – большинство поступающих хотят стать психологами

Психология, менеджмент, филология и компьютерные науки обогнали профессию юриста по популярности среди поступающих.

В Донецкой области построят новые артезианские скважины – Кабмин согласовал проект

Правительство согласовало проект по строительству новых артезианских скважин в Донецкой области во время военного положения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду