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В случае женитьбы или рождения ребенка нужно лично идти в ТЦК – сообщить через Резерв+ пока невозможно

14:06, 1 августа 2024
В случае изменения персональных учетных данных гражданин должен лично сообщить ТЦК и СП в течение семи дней, предоставляя соответствующие документы.
В случае женитьбы или рождения ребенка нужно лично идти в ТЦК – сообщить через Резерв+ пока невозможно
Источник фото: Depositphotos
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Военнообязанные должны лично уведомлять ТЦК и СП о любых изменениях в своих персональных данных, в частности о женитьбы или рождении детей, в течение семи дней. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы. Об этом в интервью «Главреду» сообщила офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.

По ее словам, в настоящее время функции обновления данных дистанционно нет, но ожидается, что она появится, и личное прибытие в ТЦК будет минимизировано.

«Каждое несообщение об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение, но изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено, что в случае если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию», – пояснила Козак.

Представительница ТЦК отметила, что Реестр уже наполняется соответствующими данными из других реестров центральных органов исполнительной власти.

«Некоторую информацию мы уже видим, но она еще не полная. Если мы говорим о человеке, который женился, но вовремя об этом не сообщил, или получил образование, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного сообщения лица», - отметила она.

Но это не касается данных из «Резерв+», это отдельная норма, добавила Козак.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа, а также новую форму военно-учетного документа. У Минобороны заявили, что единственным основанием для неподтверждения электронного военно-учетного документа является непригодность QR-кода для считывания.

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