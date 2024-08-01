У разі одруження чи народження дитини потрібно особисто йти до ТЦК – повідомити через Резерв+ поки неможливо

У разі зміни персональних облікових даних громадянин має особисто повідомити ТЦК та СП протягом семи днів, надаючи відповідні документи.

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Військовозобов'язані мають особисто повідомляти ТЦК та СП про будь-які зміни в своїх персональних даних, зокрема про одруження або народження дітей, протягом семи днів. Для цього потрібно надати відповідні документи. Про це в інтервʼю «Главреду» повідомила офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак.

За її словами, наразі функції оновлення даних дистанційно немає, але очікується, що вона зʼявиться, і особисте прибуття до ТЦК буде мінімізоване.

«Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення, але змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено, що у разі, якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню», - пояснила Козак.

Представниця ТЦК зазначила, що Реєстр вже наповнюється відповідними даними з інших реєстрів центральних органів виконавчої влади.

«Деяку інформацію ми вже бачимо, але вона ще не повна. Якщо ми говоримо про людину, яка одружилась, але вчасно про це не повідомила, чи отримала освіту, то під час визначення накладення санкцій ТЦК має обовʼязок перевірити, чи можна отримати інформацію без особистого повідомлення особи», - зазначила вона.

Але це не стосується даних з «Резерв+», це окрема норма, додала Козак.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа, а також нову форму військово-облікового документа. У Міноборони заявили, що єдиною підставою для непідтвердження електронного військово-облікового документа є непридатність QR-коду для зчитування.

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