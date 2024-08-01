Герб на «Батьківщині-Матері» в Києві може невдовзі відвалитися: там уже з’являється корозія

Зварювальні роботи мали б виконувати за технологією, розробленою фахівцями Інституту Патона, але цього не сталося.

Встановлення герба на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві не узгодили з фахівцями Інституту електрозварювання ім. Патона. Тепер є загроза, що зварні шви можуть бути пошкоджені корозією. Про це заявив директор Інституту Ігор Крівцун в інтерв’ю LIGA.net.

«Тризуб приварили, але до нас ніхто не звертався. А проблема в тому, що там, де вони варили, – там вітер, там немає захисту, і всі ці шви під загрозою – вони вже жовті, хоча це й нержавіюча сталь», – зазначив він.

Зварювальні роботи слід було виконувати за технологією, розробленою фахівцями інституту. Тепер є загроза, що зварні шви можуть бути пошкоджені корозією.

За словами Крівцуна, погодження від інституту намагались отримати вже після зварювальних робіт. Але Інститут електрозварювання свого висновку не дав.

«Я кажу – ні, хлопці, ви працювали, ви й відповідайте. А нещодавно ми обстежили монумент дронами й побачили, що там уже є корозія», – сказав директор Інституту.

Нагадаємо, у 2023 році із монумента «Батьківщина-мати» демонтували радянський герб і замінили його на тризуб.