Герб на «Батькивщине-Матери» в Киеве может вскоре отвалиться: там уже появляется коррозия

Сварочные работы должны выполнять по технологии, разработанной специалистами Института Патона, но этого не произошло.

Установку герба на щите монумента «Батькивщина-Мать» в Киеве не согласовали со специалистами Института электросварки им. Патона. Теперь существует угроза, что сварные швы могут быть повреждены коррозией. Об этом заявил директор Института Игорь Кривцун в интервью LIGA.net.

«Тризуб приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили – там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой – они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь», – отметил он.

Сварочные работы следовало выполнять по технологии, разработанной специалистами института. Теперь существует угроза, что сварные швы могут быть повреждены коррозией.

По словам Кривцуна, согласование от института пытались получить уже после сварочных работ. Но Институт электросварки своего вывода не дал.

«Я говорю – нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», – сказал директор Института.

Напомним, в 2023 году из монумента «Батькивщины-Матери» демонтировали советский герб и заменили его трезубцем.

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