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Суд установил факт отцовства погибшего на войне военнослужащего: детали дела

19:00, 1 августа 2024
Мужчина через суд пытался установить факт, что погибший в Донецкой области при выполнении боевого задания житель города Полонное — его отец и сменить фамилию на фамилию отца.
Суд установил факт отцовства погибшего на войне военнослужащего: детали дела
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Молодой человек обратился в суд с просьбой установить факт, что житель г. Полонное Хмельницкой области, погибшего во время выполнения боевого задания в Донецкой области, – его родной отец и обязать местный отдел ГЗАГС внести сведения о нем как о его отце в актовую запись о рождении, а также сменить фамилию на фамилию отца. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Він пояснив, що на час його народження батьки перебували у фактичних шлюбних відносинах. Мати зареєструвала його на своє прізвище, а відомості про батька були внесені зі слів матері заявника.

Батьки жили однією сім’єю, разом виховували сина, а 2 вересня 2022 року – офіційно одружилися. Проте майже за місяць, 12 жовтня 2022 року, його батько загинув під час виконання бойового завдання в районі селища Опитного Донецької області. Відтак задля оформлення державної допомоги молодому чоловікові потрібно встановити факт батьківства загиблого військовослужбовця щодо нього.

Полонський районний суд Хмельницької області у задоволенні заяви про встановлення факту батьківства відмовив.

Представник заявника оскаржив рішення до апеляційного суду: просив його скасувати та задовольнити заяву. Наголосив, що батьки довірителя проживали однією сім`єю та вели спільне господарство ще до його народження, а після реєстрації шлюбу хотіли звернутися до відділу ДРАЦС, аби владнати питання з батьківством, утім не встигли цього зробити через загибель батька.

Як встановив апеляційний суд, у свідоцтві про народження заявника його батьком записаний загиблий військовослужбовець. На день смерті він був зареєстрований за однією адресою зі своїм сином, дружиною, її матір’ю та двома братами. Його сестра й мати (тітка й бабуся заявника) подали до суду заяви із запевненням, що їхній брат і син справді є батьком заявника і ніколи не піддавав цього сумніву. Це підтвердили й інші свідки.

На думку колегії суддів ХАС, заявник надав належні й допустимі докази, які свідчать, що військовослужбовець за життя визнавав батьківство щодо сина, котрий проживав з ним однією сім`єю з дня народження. Тому вирішила частково задовольнити апеляційну скаргу й заяву: встановити факт його батьківства щодо заявника та зобов`язати внести відповідні зміни до актового запису про народження дитини.

У задоволенні вимог про зміну прізвища заявника у зв`язку з встановленням факту батьківства апеляційний суд відмовив, указавши, що він повнолітній та може змінити прізвище у позасудовий спосіб. Для цього лиш треба написати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.   

З постановою апеляційного суду у справі № 681/1362/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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