КХС ВС объяснил, когда ОСМД является коллективным бытовым потребителем с правом на соответствующие тарифы поставщика «последней надежды»

16:39, 21 ноября 2025
КХС ВС рассмотрел дело по иску ООО «ГК «Нафтогаз Украины» к ОСМД о взыскании задолженности за потребленный природный газ, пени, трех процентов годовых и инфляционных потерь в рамках типового договора поставщика «последней надежды».
ОСМД, которое использует природный газ для производства тепловой энергии исключительно для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирного дома, является коллективным бытовым потребителем. Для расчета стоимости потребленного ОСМД природного газа, поставленного поставщиком «последней надежды», следует применять предельные цены, установленные для бытовых потребителей. К ОСМД не могут применяться неустойка (штрафы, пени), инфляционные начисления и проценты годовых за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг согласно постановлению КМУ от 5 марта 2022 года № 206 «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения».

Такой вывод сделал КГС ВС в ряде дел по иску ООО «ГК “Нафтогаз Украины”» к ОСМД о взыскании задолженности за потребленный природный газ, пени, трех процентов годовых и инфляционных потерь в рамках типового договора поставщика «последней надежды».

Кассационный суд отметил, что ОСМД, хоть и является юридическим лицом, фактически выступает коллективным бытовым потребителем, поскольку газ используется не для хозяйственной деятельности, а исключительно для обеспечения бытовых нужд совладельцев дома. В период действия военного положения для бытовых потребителей, в том числе и ОСМД, применяется фиксированная предельная цена поставщика «последней надежды» в размере 7,96 грн за куб. м газа. Именно поэтому применение истцом к ответчику тарифов для небытовых потребителей является необоснованным.

Вместе с тем КГС ВС указал, что суды ошибочно учли цену, предусмотренную договором между ОСМД и ООО «ГК “Нафтогаз Трейдинг”», поскольку фактическим поставщиком газа в спорный период было ООО «ГК “Нафтогаз Украины”» как поставщик «последней надежды».

КГС ВС обратил внимание, что во время действия военного положения на ОСМД распространяется запрет на начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, предусмотренный постановлением КМУ от 5 марта 2022 года № 206, поскольку ОСМД является неприбыльной организацией, созданной жильцами дома для обеспечения таких жильцов коммунальными услугами, а оплата коммунальных платежей осуществляется за счет жильцов и по тарифам для населения.

Следовательно, Верховный Суд отметил необоснованность применения истцом к ответчику тарифов для небытовых потребителей 2022 года. В этом случае для расчета стоимости потребленного ОСМД природного газа, поставленного поставщиком «последней надежды» ООО «ГК “Нафтогаз Украины”», следует применять предельные цены, по которым поставщик «последней надежды» осуществлял поставку природного газа для бытовых потребителей.

Постановление КХС ВС от 16 октября 2025 года по делу № 914/2380/24.

Постановление КХС ВС от 6 августа 2025 года по делу № 910/9749/24.

Постановление КХС ВС от 17 апреля 2025 года по делу № 904/2061/24.

