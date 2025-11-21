КГС ВС пояснив, коли ОСББ є колективним побутовим споживачем з правом на відповідні тарифи постачальника «останньої надії»

КГС ВС розглянув справу за позовом ТОВ «ГК «Нафтогаз України» до ОСББ про стягнення заборгованості за спожитий природний газ, пені, трьох відсотків річних та інфляційних втрат у межах типового договору постачальника «останньої надії».

ОСББ, яке використовує природний газ для вироблення теплової енергії виключно для забезпечення потреб співвласників багатоквартирного будинку, є колективним побутовим споживачем. Для розрахунку вартості спожитого ОСББ природного газу, поставленого постачальником «останньої надії», слід застосовувати граничні ціни, встановлені для побутових споживачів. До ОСББ не можуть застосовуватися неустойка (штрафи, пені), інфляційні нарахування та проценти річних за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг згідно з постановою КМУ від 5 березня 2022 року № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану».

Такий висновок зробив КГС ВС у низці справ за позовом ТОВ «ГК "Нафтогаз України"» до ОСББ про стягнення заборгованості за спожитий природний газ, пені, трьох відсотків річних та інфляційних втрат у межах типового договору постачальника «останньої надії».

Касаційний суд зазначив, що ОСББ, хоч і є юридичною особою, фактично виступає колективним побутовим споживачем, оскільки газ використовується не для господарської діяльності, а виключно для забезпечення побутових потреб співвласників будинку. У період дії воєнного стану для побутових споживачів, у тому числі й ОСББ, застосовується фіксована гранична ціна постачальника «останньої надії» у розмірі 7,96 грн за куб. м газу. Саме тому застосування позивачем для відповідача тарифів для непобутових споживачів є безпідставним.

Разом із тим КГС ВС зазначив, що суди помилково врахували ціну, передбачену договором між ОСББ і ТОВ «ГК "Нафтогаз Трейдинг"», оскільки фактичним постачальником газу в спірний період було ТОВ «ГК "Нафтогаз України"» як постачальник «останньої надії».

КГС ВС звернув увагу, що під час дії воєнного стану на ОСББ поширюється заборона нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг, передбачена постановою КМУ від 5 березня 2022 року № 206, оскільки ОСББ є неприбутковою організацією, створеною мешканцями будинку для забезпечення таких мешканців комунальними послугами, а оплата комунальних платежів здійснюється за рахунок мешканців і за тарифами для населення.

Отже, Верховний Суд зазначив про безпідставність застосування позивачем для відповідача тарифів для непобутових споживачів 2022 року. У цьому разі для розрахунку вартості спожитого ОСББ природного газу, поставленого постачальником «останньої надії» ТОВ «ГК "Нафтогаз України"», слід застосовувати граничні ціни, за якими постачальник «останньої надії» здійснював постачання природного газу для побутових споживачів.

