  1. В мире

Warner Bros. будет судиться с футболистом сборной Турции из-за фильмов с Гарри Поттером

15:21, 21 ноября 2025
Причиной иска Warner Bros Entertainment Inc против футболиста Керема Актюркоглу стало использование визуальных и аудиальных элементов из фильмов о Гарри Поттере.
Фото: fenerbahce
Голливудская кинокомпания Warner Bros Entertainment Inc. подала иск против футболиста национальной сборной Турции Керема Актюркоглу из-за использования им элементов серии фильмов о Гарри Поттере в социальных сетях, сообщает haberturk.com.

Согласно информации издания, Warner Bros Entertainment Inc. обратилась в Стамбульский суд по вопросам интеллектуальной и промышленной собственности с просьбой провести онлайн-обнаружение доказательств и добавила в дело публикации Керема Актюркоглу в социальных сетях.

В документах, поданных в суд, также отмечено, что футболист использовал в своих публикациях в социальных сетях Hedwig's Theme – музыкальную композицию из серии фильмов о Гарри Поттере. Компания отметила: все эти элементы были использованы без разрешения, являющегося нарушением как авторских прав, так и прав на торговую марку.

Также, Warner Bros Entertainment Inc. обратилась в суд с просьбой о проведении экспертной оценки видеороликов Актюркоглу, опубликованных им в Twitter. Компания требует, чтобы в результате этой экспертизы было установлено, действительно ли в этих видеороликах используются музыка, персонажи, логотипы и другие изображения, относящиеся ко вселенной Гарри Поттера и защищенные авторским правом.

