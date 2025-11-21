Warner Bros. будет судиться с футболистом сборной Турции из-за фильмов с Гарри Поттером
Голливудская кинокомпания Warner Bros Entertainment Inc. подала иск против футболиста национальной сборной Турции Керема Актюркоглу из-за использования им элементов серии фильмов о Гарри Поттере в социальных сетях, сообщает haberturk.com.
Согласно информации издания, Warner Bros Entertainment Inc. обратилась в Стамбульский суд по вопросам интеллектуальной и промышленной собственности с просьбой провести онлайн-обнаружение доказательств и добавила в дело публикации Керема Актюркоглу в социальных сетях.
В документах, поданных в суд, также отмечено, что футболист использовал в своих публикациях в социальных сетях Hedwig's Theme – музыкальную композицию из серии фильмов о Гарри Поттере. Компания отметила: все эти элементы были использованы без разрешения, являющегося нарушением как авторских прав, так и прав на торговую марку.
Также, Warner Bros Entertainment Inc. обратилась в суд с просьбой о проведении экспертной оценки видеороликов Актюркоглу, опубликованных им в Twitter. Компания требует, чтобы в результате этой экспертизы было установлено, действительно ли в этих видеороликах используются музыка, персонажи, логотипы и другие изображения, относящиеся ко вселенной Гарри Поттера и защищенные авторским правом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.