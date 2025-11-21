  1. У світі

Warner Bros. судитиметься з футболістом збірної Туреччини через фільми з Гаррі Поттером

15:21, 21 листопада 2025
Причиною позову Warner Bros Entertainment Inc проти футболіста Керема Актюркоглу стало використання візуальних та аудіальних елементів з фільмів про Гаррі Поттера.
Warner Bros. судитиметься з футболістом збірної Туреччини через фільми з Гаррі Поттером
Фото: fenerbahce
Голлівудська кінокомпанія Warner Bros Entertainment Inc. подала позов проти футболіста національної збірної Туреччини Керема Актюркоглу через використання ним елементів серії фільмів про Гаррі Поттера в соціальних мережах, повідомляє haberturk.com.

Згідно з інформацією видання, Warner Bros Entertainment Inc. звернулася до Стамбульського суду з питань інтелектуальної та промислової власності з проханням провести онлайн-виявлення доказів і додала до справи публікації Керема Актюркоглу в соціальних мережах.

У документах, поданих до суду, також зазначено, що футболіст використовував у своїх публікаціях у соціальних мережах Hedwig's Theme - музичну композицію з серії фільмів про Гаррі Поттера. Компанія зазначила: всі ці елементи були використані без дозволу, що є порушенням як авторських прав, так і прав на торгівельну марку.

Також, Warner Bros Entertainment Inc. звернулася до суду з проханням про проведення експертної оцінки відеороликів Актюркоглу, опублікованих ним у Twitter. Компанія вимагає, щоб в результаті цієї експертизи було встановлено, чи дійсно в цих відеороликах використовуються музика, персонажі, логотипи та інші зображення, що належать до всесвіту Гаррі Поттера і захищені авторським правом.

позов Туреччина футбол

