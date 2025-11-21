Конституционный Суд рассмотрел вопросы конституционности отдельных норм Госбюджета-2025 и Закона о судебном сборе

КСУ рассмотрел ряд конституционных представлений, открыл новые производства и принял решение о составе Комиссии по регламенту и этике.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд сообщает, что 20 ноября Большая палата на открытых частях пленарных заседаний в форме письменного производства рассматривала дела по конституционным представлениям:

Верховного Суда относительно конституционности абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год»;

Верховного Суда относительно конституционности части второй статьи 3, подпункта 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе»;

Верховного Суда относительно конституционности отдельных положений статей 309, 392 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Верховного Суда относительно конституционности отдельного положения пункта 10 части первой статьи 212 Семейного кодекса Украины.

Суд изучил материалы дел и перешёл к закрытым частям пленарных заседаний для дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с конституционными производствами по этим делам, и принятия решений.

Большая палата на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел по конституционным представлениям:

51 народного депутата Украины относительно официального толкования положений статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой — пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой — четвёртой статьи 140, частей второй, четвёртой статьи 141 Конституции Украины;

54 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений законов Украины: «О верификации и мониторинге государственных выплат», «О банках и банковской деятельности», «О Государственной пограничной службе Украины», «О защите персональных данных», «О государственной регистрации актов гражданского состояния», «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «О Государственном реестре избирателей», «Об информации», «О занятости населения», «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или её специальный статус», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований»;

49 народных депутатов Украины относительно конституционности Постановления Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов».

Их рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Также Большая палата продолжила рассмотрение дела по конституционным жалобам Тимошенкова Владимира Ивановича, Петричука Александра Анатольевича, Васильевой Ирины Михайловны, Губка Игоря Ивановича, Цымбала Михаила Андреевича, Ващенко Сергея Евгеньевича, Тимошенковой Оксаны Васильевны, Старыченко Николая Петровича, Сирякова Александра Ивановича, Гафтонюка Виктора Тимофеевича относительно конституционности пункта 1 части пятой статьи 361 Кодекса административного судопроизводства Украины. Её рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Конституционный Суд Украины на заседании принял Постановление о внесении изменения в персональный состав Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики Конституционного Суда Украины. В состав этой Комиссии включён судья Конституционного Суда Украины Юрий Барабаш.

В тот же день состоялись заседания Третьей коллегии судей Второй палаты, на которых судьи постановили определения об открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Черныш Екатерины Николаевны относительно конституционности пункта 9 части первой, части третьей статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Невмержицкого Алексея Павловича относительно конституционности частей первой, второй статьи 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059-ІХ.

Вопросы, связанные с конституционным производством по этим делам, судьи рассмотрят на заседании Второй палаты.

Одновременно коллегия судей окончательно отказала в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Корой Светланы Николаевны относительно конституционности абзаца пятого статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.