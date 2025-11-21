Конституційний Суд розглянув питання конституційності окремих норм Держбюджету-2025 та Закону про судовий збір

КСУ розглянув низку конституційних подань, відкрив нові провадження та ухвалив рішення щодо складу Комісії з питань регламенту та етики.

Конституційний Суд повідомляє, що 20 листопада Велика палата на відкритих частинах пленарних засідань у формі письмового провадження розглядала справи за конституційними поданнями:

Верховного Суду щодо конституційності абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“;

Верховного Суду щодо конституційності частини другої статті 3, підпункту 5 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“;

Верховного Суду щодо конституційності окремих приписів статей 309, 392 Кримінального процесуального кодексу України;

Верховного Суду щодо конституційності окремого припису пункту 10 частини першої статті 212 Сімейного кодексу України.

Суд дослідив матеріали справ і перейшов до закритих частин пленарних засідань для подальшого обговорення питань, пов’язаних із конституційними провадженнями у цих справах, та ухвалення рішень.

Велика палата на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ за конституційними поданнями:

51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої - п'ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої - четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України;

54 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень законів України „Про верифікацію та моніторинг державних виплат“, „Про банки і банківську діяльність“, „Про Державну прикордонну службу України“, „Про захист персональних даних“, „Про державну реєстрацію актів цивільного стану“, „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування“, „Про Державний реєстр виборців“, „Про інформацію“, „Про зайнятість населення“, „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“, „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“, „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань“;

49 народних депутатів України щодо конституційності Постанови Верховної Ради України „Про утворення та ліквідацію районів“.

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Також Велика палата продовжила розгляд справи за конституційними скаргами Тимошенкова Володимира Івановича, Петричука Олександра Анатолійовича, Васильєвої Ірини Михайлівни, Губка Ігоря Івановича, Цимбала Михайла Андрійовича, Ващенка Сергія Євгенійовича, Тимошенкової Оксани Василівни, Стариченка Миколи Петровича, Сірякова Олександра Івановича, Гафтонюка Віктора Тимофійовича щодо конституційності пункту 1 частини п’ятої статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України. Її розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Конституційний Суд України на засіданні ухвалив Постанову про внесення зміни до персонального складу Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України. До складу цієї Комісії включено суддю Конституційного Суду України Юрія Барабаша.

Цього ж дня відбулися засідання Третьої колегії суддів Другого сенату, на яких судді постановили ухвали про відкриття конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Черниш Катерини Миколаївни щодо конституційності пункту 9 частини першої, частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України;

Невмержицького Олексія Павловича щодо конституційності частин першої, другої статті 45 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“ від 19 листопада 2024 року № 4059-ІХ.

Питання, пов’язані з конституційним провадженням у цих справах, судді розглянуть на засіданні Другого сенату.

Водночас колегія суддів відмовила (остаточно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Корой Світлани Миколаївни щодо конституційності абзацу п'ятого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“.

