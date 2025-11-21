  1. В мире

Судьи вынуждены выступать «человеческими фильтрами» для аргументов, созданных ИИ, — председатель Верховного суда Австралии

16:06, 21 ноября 2025
Председатель Верховного суда Австралии отметил, что объем машинного контента, поступающего в суды, достиг неприемлемых уровней.
Судьи вынуждены выступать «человеческими фильтрами» для аргументов, созданных ИИ, — председатель Верховного суда Австралии
Фото: AAP
Главный судья Верховного суда Австралии Стивен Гагелер заявил, что судьи по всей стране фактически вынуждены исполнять роль «человеческих фильтров» для юридических аргументов, созданных с помощью искусственного интеллекта. По его словам, объем машинного контента, который поступает в суды, достиг неприемлемых уровней, пишет The Guardian.

Во время выступления на открытии Австралийской юридической конвенции в Канберре Гагелер сообщил, что ненадлежащее использование ИИ среди участников процесса, которые представляют себя сами, и даже среди профессиональных юристов включает машинно-расширенные аргументы, подготовку доказательств и формирование юридических поданий.

По мнению главного судьи, растет количество свидетельств того, что судебная система вошла в «несостоятельную фазу» применения ИИ в судебных процессах, и это вынуждает судей и магистратов действовать как «человеческие фильтры и человеческие арбитры конкурирующих машинных аргументов». В то же время он подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта могут быть чрезвычайно полезными в правовой сфере, в частности для обеспечения гражданского судопроизводства, которое должно быть «справедливым, быстрым и недорогим».

Гагелер — старший по рангу судья Австралии и председатель Верховного суда — также затронул вопрос о возможном участии ИИ в процессе принятия судебных решений. По его мнению, это требует тщательной оценки ценности человеческого суждения.

«Это вопрос экзистенциального характера», — заявил он. — «Необходимость для судебной власти Австралии осмыслить эти вызовы возникает тогда, когда темпы развития ИИ уже опережают способность человека оценивать или даже осознавать все возможные риски и преимущества». В большинстве австралийских юрисдикций уже внедрены рекомендации по использованию ИИ в праве, а также продолжается специальный обзор, который проводит Комиссия по реформированию законодательства штата Виктория.

