Судді змушені виступати «людськими фільтрами» для аргументів, створених ШІ, — голова Верховного суду Австралії

Голова Верховного суду Австралії зазначив, що обсяг машинного контенту, який надходить до судів, досяг неприйнятних рівнів.

Фото: AAP

Головний суддя Верховного суду Австралії Стівен Гагелер заявив, що судді по всій країні вимушені фактично виконувати роль «людських фільтрів» для юридичних аргументів, створених за допомогою штучного інтелекту. За його словами, обсяг машинного контенту, який надходить до судів, досяг неприйнятних рівнів, пише The Guardian.

Під час виступу на відкритті Австрaлійської юридичної конвенції в Канберрі Гагелер повідомив, що неналежне використання ШІ серед учасників процесу, які представляють себе самі, та навіть серед професійних юристів включає машинно-розширені аргументи, підготовку доказів і формування юридичних подань.

На думку головного судді, зростає кількість свідчень того, що судова система увійшла в «неспроможну фазу» застосування ШІ в судових процесах, і це змушує суддів та магістратів діяти як «людські фільтри та людські арбітри конкуруючих машинних аргументів». Водночас він наголосив, що технології штучного інтелекту можуть бути надзвичайно корисними у правовій сфері, зокрема для забезпечення цивільного судочинства, яке має бути «справедливим, швидким і недорогим».

Гагелер — найстарший за рангом суддя Австралії та голова Верховного суду — також порушив питання про можливу участь ШІ у процесі ухвалення судових рішень. На його думку, це потребує ретельної оцінки цінності людського судження.

«Це питання екзистенційного характеру», — заявив він. — «Необхідність для судової влади Австралії осмислити ці виклики виникає тоді, коли темпи розвитку ШІ вже випереджають здатність людини оцінювати або навіть усвідомлювати всі можливі ризики й переваги». У більшості австралійських юрисдикцій вже запроваджено рекомендації щодо використання ШІ у праві, а також триває спеціальний огляд, який проводить Комісія з реформування законодавства штату Вікторія.

