  1. В Украине

В проекте Госбюджета-2026 предусмотрено 1,7 трлн грн на зарплаты военным — Шуляк

15:48, 21 ноября 2025
В целом на сектор безопасности и обороны предусмотрено 2,8 трлн грн.
В проекте Госбюджета-2026 предусмотрено 1,7 трлн грн на зарплаты военным — Шуляк
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проект Государственного бюджета на 2026 год предусматривает 2,8 трлн грн на сектор безопасности и обороны — почти 30% ВВП. Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Более 1,9 трлн грн направят на обеспечение военных, из них 1,7 трлн — на зарплаты.

Особенностью бюджета станет резервный фонд на 200 млрд грн для обороны, который будут распределять в течение года на самые актуальные нужды.

В то же время запланировано повышение зарплат учителям на 50%.

Для финансирования дополнительных расходов доходную часть увеличили:

  • 60 млрд грн — от реформы таможни;
  • между первым и вторым чтением — еще 30 млрд грн за счет повышения налога на прибыль банков с 25% до 50%.

Эти средства будут направлены адресно:

  • 7 млрд грн — повышение зарплат преподавателям вузов;
  • 1 млрд грн — гуманитарное разминирование;
  • 1 млрд грн — укрытия в школах и детских садах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные оборона госбюджет образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]