В проекте Госбюджета-2026 предусмотрено 1,7 трлн грн на зарплаты военным — Шуляк

В целом на сектор безопасности и обороны предусмотрено 2,8 трлн грн.

Проект Государственного бюджета на 2026 год предусматривает 2,8 трлн грн на сектор безопасности и обороны — почти 30% ВВП. Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Более 1,9 трлн грн направят на обеспечение военных, из них 1,7 трлн — на зарплаты.

Особенностью бюджета станет резервный фонд на 200 млрд грн для обороны, который будут распределять в течение года на самые актуальные нужды.

В то же время запланировано повышение зарплат учителям на 50%.

Для финансирования дополнительных расходов доходную часть увеличили:

60 млрд грн — от реформы таможни;

между первым и вторым чтением — еще 30 млрд грн за счет повышения налога на прибыль банков с 25% до 50%.

Эти средства будут направлены адресно:

7 млрд грн — повышение зарплат преподавателям вузов;

1 млрд грн — гуманитарное разминирование;

1 млрд грн — укрытия в школах и детских садах.

