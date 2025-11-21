У проекті Держбюджету-2026 передбачили 1,7 трлн грн на зарплати військовим — Шуляк
Проєкт Державного бюджету на 2026 рік передбачає 2,8 трлн грн на сектор безпеки й оборони — майже 30% ВВП. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
Понад 1,9 трлн грн спрямують на забезпечення військових, з них 1,7 трлн — на зарплати.
Особливістю бюджету стане резервний фонд на 200 млрд грн для оборони, який розподілятимуть протягом року на найактуальніші потреби.
Водночас заплановано підвищення зарплат вчителям на 50%.
Для фінансування додаткових видатків доходну частину збільшили:
- 60 млрд грн — від реформи митниці;
- між першим і другим читанням — ще 30 млрд грн за рахунок підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%.
Ці кошти спрямують адресно:
- 7 млрд грн — підвищення зарплат викладачам вишів;
- 1 млрд грн — гуманітарне розмінування;
- 1 млрд грн — укриття в школах і дитсадках.
