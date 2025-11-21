  1. В Україні

15:48, 21 листопада 2025
Загалом на сектор безпеки та оборони передбачено 2,8 трлн грн.
У проекті Держбюджету-2026 передбачили 1,7 трлн грн на зарплати військовим — Шуляк
Проєкт Державного бюджету на 2026 рік передбачає 2,8 трлн грн на сектор безпеки й оборони — майже 30% ВВП. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Понад 1,9 трлн грн спрямують на забезпечення військових, з них 1,7 трлн — на зарплати.

Особливістю бюджету стане резервний фонд на 200 млрд грн для оборони, який розподілятимуть протягом року на найактуальніші потреби.

Водночас заплановано підвищення зарплат вчителям на 50%.

Для фінансування додаткових видатків доходну частину збільшили:

  • 60 млрд грн — від реформи митниці;
  • між першим і другим читанням — ще 30 млрд грн за рахунок підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%.

Ці кошти спрямують адресно:

  • 7 млрд грн — підвищення зарплат викладачам вишів;
  • 1 млрд грн — гуманітарне розмінування;
  • 1 млрд грн — укриття в школах і дитсадках.

