У проекті Держбюджету-2026 передбачили 1,7 трлн грн на зарплати військовим — Шуляк

Загалом на сектор безпеки та оборони передбачено 2,8 трлн грн.

Проєкт Державного бюджету на 2026 рік передбачає 2,8 трлн грн на сектор безпеки й оборони — майже 30% ВВП. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Понад 1,9 трлн грн спрямують на забезпечення військових, з них 1,7 трлн — на зарплати.

Особливістю бюджету стане резервний фонд на 200 млрд грн для оборони, який розподілятимуть протягом року на найактуальніші потреби.

Водночас заплановано підвищення зарплат вчителям на 50%.

Для фінансування додаткових видатків доходну частину збільшили:

60 млрд грн — від реформи митниці;

між першим і другим читанням — ще 30 млрд грн за рахунок підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%.

Ці кошти спрямують адресно:

7 млрд грн — підвищення зарплат викладачам вишів;

1 млрд грн — гуманітарне розмінування;

1 млрд грн — укриття в школах і дитсадках.

