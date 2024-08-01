Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд встановив факт батьківства військовослужбовця, котрий загинув на війні: деталі справи

19:00, 1 серпня 2024
Чоловік через суд намагався встановити факт, що загиблий на Донеччині під час виконнання бойового завдання житель міста Полонне — його батько та змінити прізвище на прізвище батька.
Суд встановив факт батьківства військовослужбовця, котрий загинув на війні: деталі справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Молодий чоловік звернувся до суду з проханням встановити факт, що житель м. Полонне Хмельницької області, котрий загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, – його рідний батько та зобов’язати місцевий відділ ДРАЦС внести відомості про нього як про його батька в актовий запис про народження, а також змінити прізвище на прізвище батька. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Він пояснив, що на час його народження батьки перебували у фактичних шлюбних відносинах. Мати зареєструвала його на своє прізвище, а відомості про батька були внесені зі слів матері заявника.

Батьки жили однією сім’єю, разом виховували сина, а 2 вересня 2022 року – офіційно одружилися. Проте майже за місяць, 12 жовтня 2022 року, його батько загинув під час виконання бойового завдання в районі селища Опитного Донецької області. Відтак задля оформлення державної допомоги молодому чоловікові потрібно встановити факт батьківства загиблого військовослужбовця щодо нього.

Полонський районний суд Хмельницької області у задоволенні заяви про встановлення факту батьківства відмовив.

Представник заявника оскаржив рішення до апеляційного суду: просив його скасувати та задовольнити заяву. Наголосив, що батьки довірителя проживали однією сім`єю та вели спільне господарство ще до його народження, а після реєстрації шлюбу хотіли звернутися до відділу ДРАЦС, аби владнати питання з батьківством, утім не встигли цього зробити через загибель батька.

Як встановив апеляційний суд, у свідоцтві про народження заявника його батьком записаний загиблий військовослужбовець. На день смерті він був зареєстрований за однією адресою зі своїм сином, дружиною, її матір’ю та двома братами. Його сестра й мати (тітка й бабуся заявника) подали до суду заяви із запевненням, що їхній брат і син справді є батьком заявника і ніколи не піддавав цього сумніву. Це підтвердили й інші свідки.

На думку колегії суддів ХАС, заявник надав належні й допустимі докази, які свідчать, що військовослужбовець за життя визнавав батьківство щодо сина, котрий проживав з ним однією сім`єю з дня народження. Тому вирішила частково задовольнити апеляційну скаргу й заяву: встановити факт його батьківства щодо заявника та зобов`язати внести відповідні зміни до актового запису про народження дитини.

У задоволенні вимог про зміну прізвища заявника у зв`язку з встановленням факту батьківства апеляційний суд відмовив, указавши, що він повнолітній та може змінити прізвище у позасудовий спосіб. Для цього лиш треба написати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.   

З постановою апеляційного суду у справі № 681/1362/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тендер на відбудову Охматдиту – Віктор Ляшко заявив, що МОЗ звернувся до правоохоронних органів для перевірки

Правоохоронці проведуть перевірку інформації щодо тендеру на відбудову Охматдиту.

Джо Байден заявив, що внаслідок обміну з рф до США повернулися троє громадян США і один власник грін-карти

«Троє американських громадян і один американський власник грін-карти, які були несправедливо ув'язнені нарешті повертаються додому, це Пол Вілан, Еван Гершковіч, Алсу Курмашева і Володимир Кара-Мурза» - зазначив Байден.

У суддів Київського окружного адміністративного суду буде по два помічники, але тимчасово – РСУ

Додаткові помічники потрібні суддям КОАС для розгляду тисяч справ, які були передані з ліквідованого ОАС Києва.

Кабмін тимчасово зупинив платежі за деякими боргами України, пов’язаними із сплатою відсотків за облігаціями зовнішніх держпозик

Казначейству доручено тимчасово зупинити здійснення операцій з коштами, передбаченими у бюджеті для здійснення витрат на погашення та обслуговування певних боргових зобов’язань.

Чи можуть ТЦК штрафувати чоловіків, які не були на обліку, але прийшли оновити дані – позиції судів

Прийшов оновити дані – отримав штраф: чи правомірно ТЦК штрафує чоловіків, які до цього не стояли на обліку чи втратили військовий квиток.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду