Держспецзв’язку оголосила тендер на закупівлю українських FPV-дронів з ШІ

Закупівля українських FPV-дронів з новітніми технологіями відбуватиметься через Prozorro.

Джерело фото: pravda.com.ua

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України розпочала тендер на закупівлю FPV-дронів українського виробництва. Це перший тендер на закупівлю високотехнологічних дронів, оснащених системами штучного інтелекту, що є новим етапом розвитку вітчизняних виробників.

Закупівля буде проведена через закритий функціонал системи Prozorro, що дозволяє зберігати конфіденційність сенситивної інформації, при цьому забезпечуючи відкритість торгів.

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