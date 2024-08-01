Болгарія продовжила програму допомоги українським біженцям до кінця року

Механізм допомоги, зокрема, передбачає державні виплати на житло біженцям з України.

Уряд Болгарії схвалив продовження гуманітарної допомоги для українських біженців до 31 грудня 2024 року. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Механізм допомоги був запроваджений у 2022 році. На засіданні 31 липня міністри схвалили рішення продовжити його до 31 грудня 2024 року «на умовах, що діють наразі».

Механізм допомоги, зокрема, передбачає державні виплати на житло людям, які вимушено виїхали з України через агресію рф та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Єврокомісії.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Болгарії в’їхало 2 454 748 українців.

З них 181 868 українців Болгарія зареєструвала за схемою тимчасового захисту ЄС. Наразі у Болгарії залишаються 55 302 українці, а за державною схемою - 6 081.

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