Болгария продлила программу помощи украинским беженцам до конца года

Механизм помощи, в частности, предполагает государственные выплаты на жилье беженцам из Украины.

Правительство Болгарии одобрило продление гуманитарной помощи для украинских беженцев до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает The Sofia Globe.

Механизм помощи был введен в 2022 году. На заседании 31 июля министры одобрили решение продлить его до 31 декабря 2024 года «на действующих условиях».

Механизм помощи, в частности, предусматривает государственные выплаты на жилье людям, вынужденно выехавшим из Украины из-за агрессии рф и получивших временную защиту в Болгарии в соответствии с директивой Еврокомиссии.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Болгарию въехало 2454748 украинцев.

Из них 181868 украинцев Болгария зарегистрировала по схеме временной защиты ЕС. В Болгарии остаются 55 302 украинца, а по государственной схеме - 6 081.

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