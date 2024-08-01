Мировое соглашение как инструмент для разрешения споров в исполнительном производстве: какой порядок заключения

Мировое соглашение, заключенное между сторонами, следует подать в письменном виде государственному исполнителю, а тот, в свою очередь, обязан в течение 3 дней передать его в суд, выдавший исполнительный документ.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, что такое мировое соглашение в исполнительном производстве и какой порядок его заключения.

Мировое соглашение – это письменная договоренность, заключаемая сторонами спора с целью его урегулирования на основе взаимных уступок.

Она касается предмета спора, регламентирует права и обязанности сторон и не должна нарушать права или охраняемых законом интересов третьих лиц.

Какой порядок заключения?

Мировое соглашение, заключенное между сторонами, подается в письменной форме государственному исполнителю, который не позднее 3-х дневного срока передает его для утверждения в суд, выдавший исполнительный документ.

Вопрос утверждения мирового соглашения в процессе исполнения решения решается судом в течение 10 дней со дня поступления в суд соответствующего заявления, о чем выносится определение.

Однако суд имеет право отказать в утверждении мирового соглашения в процессе исполнения решения, в случаях если:

– условия мирового соглашения противоречат закону или нарушают права или охраняемые законом интересы других лиц, невыполнимы;

– одну из сторон мирового соглашения представляет ее законный представитель, действия которого противоречат интересам представляемого им лица.

В отличие от норм гражданского и хозяйственного процессуального законодательства, предусматривающих возможность заключения мирового соглашения при исполнении судебного решения, административное судопроизводство регулирует вопрос разрешения спора заявлением о примирении.

Заявление о примирении сторон может быть изложено в виде единого документа, подписанного сторонами, или в форме отдельных документов: заявления одной стороны об условиях примирения и письменного согласия другой стороны с условиями примирения. Такое заявление сторон подается в письменной форме государственному исполнителю.

По результатам рассмотрения заявления (срок рассмотрения – 10 дней) суд может вынести определение об утверждении условий примирения сторон исполнительного производства.

При этом суд не утверждает условия примирения сторон исполнительного производства или не принимает отказ взыскателя от принудительного исполнения, если это противоречит закону или нарушает права, свободы и интересы третьих лиц, или выходит за пределы компетенции субъекта властных полномочий.

Мировое соглашение или заявление о примирении приобретают юридическую силу только после их утверждения судом и становится основанием для окончания исполнительного производства.

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