Практика судов
  1. В Украине

Мировое соглашение как инструмент для разрешения споров в исполнительном производстве: какой порядок заключения

19:18, 1 августа 2024
Мировое соглашение, заключенное между сторонами, следует подать в письменном виде государственному исполнителю, а тот, в свою очередь, обязан в течение 3 дней передать его в суд, выдавший исполнительный документ.
Мировое соглашение как инструмент для разрешения споров в исполнительном производстве: какой порядок заключения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, что такое мировое соглашение в исполнительном производстве и какой порядок его заключения.

Мировое соглашение – это письменная договоренность, заключаемая сторонами спора с целью его урегулирования на основе взаимных уступок.

Она касается предмета спора, регламентирует права и обязанности сторон и не должна нарушать права или охраняемых законом интересов третьих лиц.

Какой порядок заключения?

Мировое соглашение, заключенное между сторонами, подается в письменной форме государственному исполнителю, который не позднее 3-х дневного срока передает его для утверждения в суд, выдавший исполнительный документ.

Вопрос утверждения мирового соглашения в процессе исполнения решения решается судом в течение 10 дней со дня поступления в суд соответствующего заявления, о чем выносится определение.

Однако суд имеет право отказать в утверждении мирового соглашения в процессе исполнения решения, в случаях если:

– условия мирового соглашения противоречат закону или нарушают права или охраняемые законом интересы других лиц, невыполнимы;

– одну из сторон мирового соглашения представляет ее законный представитель, действия которого противоречат интересам представляемого им лица.

В отличие от норм гражданского и хозяйственного процессуального законодательства, предусматривающих возможность заключения мирового соглашения при исполнении судебного решения, административное судопроизводство регулирует вопрос разрешения спора заявлением о примирении.

Заявление о примирении сторон может быть изложено в виде единого документа, подписанного сторонами, или в форме отдельных документов: заявления одной стороны об условиях примирения и письменного согласия другой стороны с условиями примирения. Такое заявление сторон подается в письменной форме государственному исполнителю.

По результатам рассмотрения заявления (срок рассмотрения – 10 дней) суд может вынести определение об утверждении условий примирения сторон исполнительного производства.

При этом суд не утверждает условия примирения сторон исполнительного производства или не принимает отказ взыскателя от принудительного исполнения, если это противоречит закону или нарушает права, свободы и интересы третьих лиц, или выходит за пределы компетенции субъекта властных полномочий.

Мировое соглашение или заявление о примирении приобретают юридическую силу только после их утверждения судом и становится основанием для окончания исполнительного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командиры воинских частей смогут призывать мужчин без участия ТЦК

В Генштабе заявили, что командиры воинских частей смогут подобрать и призвать на военную службу военнообязанных без участия ТЦК.

Тендер на восстановление Охматдета – Виктор Ляшко заявил, что Минздрав обратился в правоохранительные органы для проверки

Правоохранители проведут проверку информации о тендере на восстановление Охматдета.

Джо Байден заявил, что в результате обмена с рф в США вернулись трое граждан США и один владелец грин-карты

«Трое американских граждан и один американский владелец грин-карты, которые были несправедливо заключены, наконец возвращаются домой, это Пол Вилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза» - отметил Байден.

У судей Киевского окружного административного суда будет по два помощника, но временно – Совет судей

Дополнительные помощники нужны судьям КОАС для рассмотрения тысяч дел, переданных из ликвидированного ОАС Киева.

Кабмин временно остановил платежи по некоторым долгам Украины, связанным с уплатой процентов по облигациям внешних госзаймов

Казначейству поручено временно остановить осуществление операций с денежными средствами, предусмотренными в бюджете для осуществления расходов на погашение и обслуживание определенных долговых обязательств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду