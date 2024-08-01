80-100 тысяч у работников и более 200 тысяч грн у руководства – в каких госорганах выплатили самые большие зарплаты

Средняя зарплата в Украине выросла из-за миграции и мобилизации, но она все равно не сравнится с зарплатами в некоторых госорганах, где руководитель структурного подразделения или помощник получает около 100 тысяч грн.

На уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года – последствия войны.

Большое количество людей трудоспособного населения находится за границей и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда. Это следует из экономического обзора Министерства экономики за июнь 2024 года.

Так, по данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 15.07.2024, было зафиксировано по всему миру 6,58 млн беженцев из Украины. Основное количество беженцев находится в Германии – 1,17 млн граждан. Около миллиона – в Польше.

Отечественные предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране, подчеркнули в Минэкономики.

Например, по данным Министерства, по сравнению с первым кварталом 2023 года средняя зарплата в сфере ИТ выросла с 36 тысяч грн до 50 тысяч грн, в сфере финансов – с 33 тысяч до 39 тысяч грн, государственном управлении и обороне с 19 до 23,3 тысяч грн. В общей сложности в стране средняя зарплата составляет около 20 тысяч гривен по сравнению с 15 тысячами на начало 2023 года.

Впрочем, эта средняя зарплата не сравнима с размером зарплат в некоторых государственных органах.

Так, по данным дашборда Министерства финансов, в июне 2024 года средняя зарплата руководства государственных органов составляла:

в Высшей квалификационной комиссии судей – 239,2 тысячи грн.

в Высшем совете правосудия – 236 тысяч грн.

в Счетной палате Украины – 238,3 тысяч грн.

в Верховном Суде – 231,4 тысячи грн

в Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета – 226,1 тысячи грн.

Центральной избирательной комиссии – 224,2 тысячи гривен,

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 179,9 тысяч грн.

Национальном агентстве по предотвращению коррупции – 176,6 тысяч грн.

Если брать ранг ниже, то руководитель структурного подразделения за июнь 2024 г. в среднем получил:

в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – 129 тысяч грн,

в Минфине – 105,3 тысячи грн,

в Министерстве цифровой трансформации – 102,9 тысячи гривен,

в Высшем совете правосудия – 96,5 тысяч грн.

в Высшей квалификационной комиссии судей – 86,8 тысяч гривен

в Верховном Суде – 81,9 тысяч грн.

в Высшем антикоррупционном суде – 78,3 тысячи грн,

в Счетной палате – 89,6 тысяч грн.,

в Госуправлении делами – 88,2 тысяч гривен и т.д.

Зарплата рядового специалиста в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг составляет за июнь 81,2 тысяч грн, в АМКУ – 77,7 тысяч грн, в Минцифры – 57,9 тысяч грн.

Сотрудники патронатной службы (помощники, советники и другие) за июнь 2024 года получили в среднем:

в Аппарате Верховной Рады – 91,9 тысяч гривен

в Министерстве энергетики – 89,4 тысячи грн

в Секретариате Уполномоченного ВР по правам человека – 87,6 тысяч гривен

в Высшем антикоррупционном суде – 79,4 тысячи гривен.

в Высшем совете правосудия – 72,2 тысячи грн

в Верховном Суде – 65,8 тысяч гривен и т.д.

Обслуживающий персонал за июнь 2024 получил:

в Государственной экологической инспекции – 92 тысяч грн.

в Высшем антикоррупционном суде – 60,7 тысяч грн.

в Высшем совете правосудия – 52,6 тысяч гривен

в АМКУ – 55,7 тысяч гривен и т.д.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) за май 2024 составила 233,5 тысячи грн.

Недалеко от НАПК отошла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со средней зарплатой у руководства 230,5 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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