80-100 тысяч у работников и более 200 тысяч грн у руководства – в каких госорганах выплатили самые большие зарплаты

На уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года – последствия войны.
Большое количество людей трудоспособного населения находится за границей и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда. Это следует из экономического обзора Министерства экономики за июнь 2024 года.
Так, по данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 15.07.2024, было зафиксировано по всему миру 6,58 млн беженцев из Украины. Основное количество беженцев находится в Германии – 1,17 млн граждан. Около миллиона – в Польше.
Отечественные предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране, подчеркнули в Минэкономики.
Например, по данным Министерства, по сравнению с первым кварталом 2023 года средняя зарплата в сфере ИТ выросла с 36 тысяч грн до 50 тысяч грн, в сфере финансов – с 33 тысяч до 39 тысяч грн, государственном управлении и обороне с 19 до 23,3 тысяч грн. В общей сложности в стране средняя зарплата составляет около 20 тысяч гривен по сравнению с 15 тысячами на начало 2023 года.
Впрочем, эта средняя зарплата не сравнима с размером зарплат в некоторых государственных органах.
Так, по данным дашборда Министерства финансов, в июне 2024 года средняя зарплата руководства государственных органов составляла:
Если брать ранг ниже, то руководитель структурного подразделения за июнь 2024 г. в среднем получил:
Зарплата рядового специалиста в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг составляет за июнь 81,2 тысяч грн, в АМКУ – 77,7 тысяч грн, в Минцифры – 57,9 тысяч грн.
Сотрудники патронатной службы (помощники, советники и другие) за июнь 2024 года получили в среднем:
Обслуживающий персонал за июнь 2024 получил:
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) за май 2024 составила 233,5 тысячи грн.
Недалеко от НАПК отошла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со средней зарплатой у руководства 230,5 тысяч грн.
Автор: Наталя Мамченко
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