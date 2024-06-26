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Средняя зарплата руководства НАПК за май 2024 года составила 233 тысячи, Комиссии по энергетике – 230 тысяч, НАГС – 218 тысяч грн – Минфин

14:32, 26 июня 2024
При этом за апрель 2024 года больше всего – 401,8 тысячи гривен – получило руководство Счетной палаты, а в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 375,6 тысячи грн.
Средняя зарплата руководства НАПК за май 2024 года составила 233 тысячи, Комиссии по энергетике – 230 тысяч, НАГС – 218 тысяч грн – Минфин
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Министерство финансов опубликовало данные о средней зарплате и должностных окладах в органах власти за январь-май 2024 года.

В частности, по данным дашборда Министерства финансов, средняя зарплата руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) за май 2024 года составила 233,5 тысячи грн.

Недалеко от НАПК отошла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со средней зарплатой у руководства 230,5 тысячи грн.

Следующим по величине зарплат руководства за май 2024 является Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС). Там она составляет 218 тысяч грн.

Далее следует ЦИК (209,9 тысяч грн), АМКУ (169,8 тысяч грн) и Государственное агентство развития туризма Украины (166,4 тысяч грн).

В Мининфраструктуры средняя зарплата руководства за май составила 163,9 тысячи грн.

При этом данные изменяются. К примеру, за апрель 2024 года больше всего – 401,8 тысячи гривен – получило руководство Счетной палаты.

Лидером в апреле этого года также была Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со средней зарплатой руководства 375,6 тысячи грн.

В Высшем совете правосудия зарплата руководства за апрель 2024 года составила 246,6 тысячи грн, а руководителей структурных подразделений – около 89 тысяч грн.

Как отмечает Минфин, с начала года в Украине действует новая система оплаты труда на основе грейдовой системы классификации должностей.

Со своей стороны Минфин регулярно публикует данные о фактически начисленных заработных платах работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти. Так, на основе полученных данных от распорядителей бюджетных средств за апрель и май 2024 года обновлен аналитический инструмент (дашборд) по оплате труда и численности работников.

В структуру заработной платы в указанных месяцах уже входят денежные пособия в отпуска и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, что влияет на увеличение уровня заработной платы отдельных работников и в целом органа.

Автор: Наталья Мамченко 

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Средняя зарплата руководства НАПК за май 2024 года составила 233 тысячи, Комиссии по энергетике – 230 тысяч, НАГС – 218 тысяч грн – Минфин

При этом за апрель 2024 года больше всего – 401,8 тысячи гривен – получило руководство Счетной палаты, а в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 375,6 тысячи грн.

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