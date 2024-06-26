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Середня зарплата керівництва НАЗК за травень 2024 року склала 233 тисячі, Комісії з енергетики – 230 тисяч, НАДС – 218 тисяч грн – Мінфін

14:32, 26 червня 2024
При цьому за квітень 2024 року найбільше – 401,8 тисяч грн – отримало керівництво Рахункової палати, а у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 375,6 тисяч грн.
Середня зарплата керівництва НАЗК за травень 2024 року склала 233 тисячі, Комісії з енергетики – 230 тисяч, НАДС – 218 тисяч грн – Мінфін
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Міністерство фінансів опублікувало дані про середню зарплату та посадові оклади в органах влади за січень-травень 2024 року.

Зокрема, за даними дашборду Міністерства фінансів, середня зарплата керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за травень 2024 року склала 233,5 тисячі грн.

Не далеко від НАЗК відійшла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із середньою зарплатою у керівництва 230,5 тисяч грн.

Наступним за величиною зарплат керівництва за травень 2024 року є Національне агентство України з питань державної служби (НАДС). Там вона складає 218 тисяч грн.

Далі йде ЦВК (209,9 тисяч грн), АМКУ (169,8 тисяч грн) і Державне агентство розвитку туризму України (166,4 тисячі грн).

У Мінінфраструктури середня зарплата керівництва за травень склала 163,9 тисяч грн.

При цьому дані змінюються. До прикладу, за квітень 2024 року найбільше – 401,8 тисяч грн – отримало керівництво Рахункової палати.

Лідером у квітні цього року також була Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із середньою зарплатою керівництва 375,6 тисяч грн.

У Вищій раді правосуддя зарплата керівництва за квітень 2024 року склала 246,6 тисяч грн, а керівників структурних підрозділів – близько 89 тисяч грн.

Як зазначає Мінфін, з початку року в Україні діє нова система оплати праці на основі грейдової системи класифікації посад.

Зі свого боку Мінфін регулярно публікує дані щодо фактично нарахованих заробітних плат працівників державних органів, місцевих держадміністрацій та органів судової влади. Так, на основі отриманих даних від розпорядників бюджетних коштів за квітень і травень 2024 року оновлено аналітичний інструмент («дашборд») щодо оплати праці та чисельності працівників.

До структури заробітної плати в зазначених місяцях уже входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, що впливає на збільшення рівня заробітної плати окремих працівників та в цілому органу.

Автор: Наталя Мамченко 

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Середня зарплата керівництва НАЗК за травень 2024 року склала 233 тисячі, Комісії з енергетики – 230 тисяч, НАДС – 218 тисяч грн – Мінфін

При цьому за квітень 2024 року найбільше – 401,8 тисяч грн – отримало керівництво Рахункової палати, а у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 375,6 тисяч грн.

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