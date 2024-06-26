США навмисно запровадили м'якші санкції проти рф та Ірану, щоб утримати ціни на пальне перед виборами — ЗМІ

В адміністрації Джо Байдена кажуть, що ці кроки добре збалансовані, щоб утримувати ціни на низькому рівні, але кидають пісок у шестерні нафтоекспортних машин росії та Ірану.

Адміністрація президента США Джо Байдена розраховує зробити ціни на бензин більш стабільнішими передодні виборів, заохочуючи надходження нафти на світові ринки. Дипломати та колишні чиновники кажуть, що ця політика призвела до м'якших, ніж очікувалося, санкцій проти найбільших виробників нафти — росії, Ірану та Венесуели, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що 25 червня, США запровадили нові санкції проти Ірану. Але на думку аналітиків, ці заходи зачіпають лише частину нафтового експорту країни й навряд чи зможуть вплинути світові ринки.

«Президент хотів зробити все можливе, щоб переконатися, що американські споживачі мають найнижчу ціну на бензоколонці, оскільки це впливає на повсякденне життя сімей», — заявив один із високопоставлених чиновників адміністрації.

Також там наголошують, що коли 12 червня Міністерство фінансів США наклало санкції на рф, вони торкнулися банків, але залишили нафтову промисловість країни практично недоторканою. Зростання видобутку в країнах, що потрапили під санкції, є однією з причин падіння цін на сиру нафту з максимальних рівнів, досягнутих на початку цього року, кажуть аналітики.

Прихильники цієї політики в адміністрації Байдена кажуть, що ці кроки добре збалансовані, щоб утримувати ціни на низькому рівні, але кидають пісок у шестерні нафтоекспортних машин росії та Ірану, а це означає, що вони заробляють менше на кожному барелі нафти, який вони продають.

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