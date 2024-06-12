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Мосбіржа, банки, Газпром інвест та інші: США наклали санкції на понад 30 фізосіб та 200 компаній

18:42, 12 червня 2024
США суттєво розширили санкції проти росії.
Мосбіржа, банки, Газпром інвест та інші: США наклали санкції на понад 30 фізосіб та 200 компаній
Фото: minfin.com.ua
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У середу, 12 червня, США повідомили про розширення санкційного списку проти рф. До нього додали понад 30 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб.  Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

«Казначейство США націлене на архітектуру російської фінансової системи, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборонну промисловість та придбання товарів, необхідних для продовження агресії проти України.

Казначейство також націлене на більш ніж десяток транснаціональних мереж, які відмивають золото для російського виробника золота, підтримують російське виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та закуповують чутливі та критичні товари, такі як матеріали для російської програми хімічної та біологічної зброї, обладнання для боротьби з БПЛА, верстати, промислове устаткування та мікроелектроніку.

Сьогоднішні дії також передбачають подальші кроки, спрямовані на обмеження майбутніх доходів росії від скрапленого природного газу», - заявили у Мінфіні США.

Під обмеження потрапили понад 200 фінансових, промислових і оборонних організацій.

Так, слідом за СПБ Біржею під обмеження потрапила Московська біржа, Національний розрахунковий депозитарій і Національний кліринговий центр, а також Російська національна перестрахувальна компанія.

До американського чорного списку також потрапили «Газпром інвест», АТ «СОГАЗ», АТ «РусГазДобыча», ТОВ «Арктик СПГ 1» і ТОВ «Арктик СПГ 3», ТОВ «Нафтовий термінал «Білокам'янка»« (надає послуги з перевалки нафтопродуктів «Роснєфті» і «ЛУКОЙЛа») та судноремонтний завод Чорноморського Флоту Міноборони рф.

Санкції поширюються також на п’ять російських банків - «Промсвязьбанк», «Внешэкономбанк», Сбербанк росії, «ВТБ Банк» і «ВТБ Капитал Холдинг», а також їхні закордонні представництва, хай яку назву вони мають.

У Мінфіні США також повідомили, що в рамках розширення санкцій США забороняють надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території росії.

Для реалізації цього заходу Мінфін США в консультації з Держдепартаментом випустив нове визначення (E.O.) 14071, яке забороняє:

надання будь-якій особі в рф послуг IT-консультування та проєктування;

послуг IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення для управління підприємством;

програмного забезпечення для проєктування і виробництва.

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