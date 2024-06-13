Практика судів
  1. В Україні

На Одещині чоловік наловив раків на 130 тисяч гривень, за що може на 6 років сісти до в’язниці

07:36, 13 червня 2024
Поліція викрила браконьєра на річці Дністер.
На Одещині чоловік наловив раків на 130 тисяч гривень, за що може на 6 років сісти до в’язниці
Джерело фото: gunp.odesa
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селі Зарічне Одеського району правоохоронці викрили жителя, який здійснював браконьєрське полювання на річці Дністер. Чоловік використовував незаконні знаряддя лову для вилову раків, завдавши державі збитків на понад 130 тисяч гривень.

Під час вечірнього патрулювання на узбережжі Дністра поліцейські разом із працівниками Державної екологічної інспекції виявили чоловіка, який використовував рачачниці для вилову водних біоресурсів. У правопорушника було вилучено 15 рачачниць та 40 раків, які передані на зберігання до спеціалізованого підприємства.

За попередніми підрахунками екологів, відомий браконьєр завдав державі збитків на суму понад 130 тисяч гривень. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 249 Кримінального кодексу України.

Йдеться про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, - пояснили правоохоронці. Чоловіку загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Приміщень для розміщення дисциплінарних інспекторів досі немає, для їх ремонту потрібно багато часу і десятки мільйонів – Рада правосуддя

Вища рада правосуддя поки що не може самостійно вирішити проблему з розміщенням Служби дисциплінарних інспекторів.

Хто не проходитиме ВЛК і хто зможе стати на військовий облік дистанційно – Кабмін вніс суттєві зміни до порядку ведення військового обліку

Кабмін вніс низку суттєвих змін до порядку ведення військового обліку та до порядку проведення призову на військову службу.

У ВККС розповіли, чому Комісії необхідна фінансова незалежність від ДСА та ВРП

ВККС зможе швидше розпоряджатися бюджетними коштами, а у відносинах з Радою правосуддя можуть виникнути проблеми.

Заява Олафа Шольца спантеличила соцмережі, однак Україна не експортує і не планує експорт електроенергії за кордон

Як раніше пояснювали в «Укренерго», не слід плутати технічні перетоки з комерційним експортом.

Без явки у ТЦК – громадяни, які постійно проживають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно

Українці за кордоном зможуть подати заяву про взяття на військовий облік у довільній формі через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду