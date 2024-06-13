На Одещині чоловік наловив раків на 130 тисяч гривень, за що може на 6 років сісти до в’язниці

Поліція викрила браконьєра на річці Дністер.

Джерело фото: gunp.odesa

У селі Зарічне Одеського району правоохоронці викрили жителя, який здійснював браконьєрське полювання на річці Дністер. Чоловік використовував незаконні знаряддя лову для вилову раків, завдавши державі збитків на понад 130 тисяч гривень.

Під час вечірнього патрулювання на узбережжі Дністра поліцейські разом із працівниками Державної екологічної інспекції виявили чоловіка, який використовував рачачниці для вилову водних біоресурсів. У правопорушника було вилучено 15 рачачниць та 40 раків, які передані на зберігання до спеціалізованого підприємства.

За попередніми підрахунками екологів, відомий браконьєр завдав державі збитків на суму понад 130 тисяч гривень. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 249 Кримінального кодексу України.

Йдеться про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, - пояснили правоохоронці. Чоловіку загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі до трьох років.

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