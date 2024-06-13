В Одесской области мужчина наловил раков на 130 тысяч гривен, за что может на 6 лет сесть в тюрьму

Полиция разоблачила браконьера на реке Днестр.

Источник фото: gunp.odesa

В селе Заречное Одесского района правоохранители разоблачили жителя, который осуществлял браконьерскую охоту на реке Днестр. Мужчина использовал незаконные орудия лова для вылова раков, нанеся государству ущерб на более 130 тысяч гривен.

Во время вечернего патрулирования на побережье Днестра полицейские вместе с работниками Государственной экологической инспекции обнаружили мужчину, который использовал рачачницы для вылова водных биоресурсов. У правонарушителя было изъято 15 рачачниц и 40 раков, которые переданы на хранение в специализированное предприятие.

По предварительным подсчетам экологов, известный браконьер нанес государству ущерб на сумму более 130 тысяч гривен. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред, - пояснили правоохранители. Мужчине грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы до трех лет.

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