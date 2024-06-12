13 июня Украина и США могут подписать соглашение о безопасности: СМИ раскрыли его детали

Соглашение будет подобным 14 другим соглашениям, которые Украина уже заключила.

В четверг, 13 июня, США и Украина могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в кулуарах саммита Большой семерки (G7). Об этом сообщило издание CNN.

Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге подтвердил, что в четверг президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры на полях саммита «Группы семи» в Италии.

«После этого лидеры подпишут двустороннее соглашение о безопасности, которое четко заявит, что наша поддержка будет долговременной, и гарантируя наше сотрудничество, в частности в сферах обороны и безопасности», – добавил он.

В издании утверждают, что обещание со стороны США будет «исполнительным соглашением». Это якобы делает ее менее формальным, чем договоров, а также «необязательной» для будущих президентов США.

В частности соглашение не содержит конкретных финансовых обязательств со стороны Вашингтона по поддержке Украины. Впрочем, в приложении к соглашению будет изложено, как администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена будет работать с Конгрессом по выполнению обязательств в сфере безопасности, в частности, по долгосрочному финансированию, которое будет необходимо для поддержки обороны Украины.

Ожидается, что соглашение будет подобно 14 другим соглашениям, которые Украина уже заключила.

В целом документ обяжет США в течение 10 лет:

продолжать обучение украинских военных;

расширять сотрудничество в производстве вооружений и военной техники;

продолжать оказывать военную помощь;

больше обмениваться разведывательными данными.

В том же числе, в случае повторной атаки России, Штаты обещают провести консультации с Украиной, чтобы определить дальнейшие шаги. Аналогичные положения имеют соглашения с Британией, Францией и Германией.

«Но двустороннее соглашение с США, как и с другими союзниками Украины, не будет содержать положения о взаимной обороне, которое бы обязывало их к военной защите Украины в случае нового нападения», - добавляет CNN.

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