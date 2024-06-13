Ученые создали жесткий материал, способный сохранять энергию без проводов и аккумуляторов

Из такого материала можно выстроить дом, работающий от солнечных батарей.

Иллюстративное фото из открытых источников

Ученые из Массачусетского технологического института создали жесткий материал, способный сохранять энергию без проводов и аккумуляторов. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Исследователи использовали три легкодоступных ингредиента – цемент, воду и похожее на сажу вещество, которое называется «черным углеродом» (carbon black). В итоге они получили энергосберегающий бетон, из которого изготовили суперконденсатор.

В ходе тестов с его помощью удалось передать электричество светодиода. Хотя такой суперконденсатор не является полной заменой традиционным батареям, он может изменить наш подход к хранению энергии, уверены разработчики.

Полученный экспертами материал пронизан микроскопическими путями, по которым проходит электричество. Эти каналы позволяют суперконденсатору быстро накапливать большое количество энергии, что делает его идеальным для улавливания избыточной энергии из возобновляемых источников, таких как солнце и ветер.

Отмечается, что из такого материала можно выстроить дом, работающий от солнечных батарей. Жители смогут использовать солнечную энергию в течение дня, а энергию, накопленную, например, в фундаменте – в ночное время.

Способность быстро улавливать и высвобождать энергию особенно ценна непостоянным возобновляемым источникам. В отличие от Солнца, которое не всегда светит, или не всегда дующего ветра, солнечные и ветряные электростанции производят электроэнергию, которая пропадает зря, если ее не хранить. Традиционные батареи, основанные на таких материалах, как литий, создают экологические проблемы и испытывают проблемы в цепочке поставок. Углеродно-цементные суперконденсаторы MIT могут стать альтернативой, поглощая избыточную энергию и при необходимости возвращая ее обратно в сеть.

Потенциально применять технологию можно также для прокладки дорог, оснащенных суперконденсаторами, которые будут заряжать электромобили по беспроводной сети во время движения. Кроме того, самые разные здания могут быть построены на энергоаккумулирующих фундаментах.

Однако существуют и некоторые проблемы. Бетонные суперконденсаторы в настоящее время быстро разряжаются, что делает их непригодными для приложений, требующих стабильной выходной мощности. Кроме того, производство цемента оказывает негативное влияние на окружающую среду. Поэтому необходимы дополнительные исследования для решения проблем масштабирования этой технологии и смягчения ее влияния на экологию.

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