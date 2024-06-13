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Олень по имени Борис из Ровенской области стал звездой TikTok

07:00, 13 июня 2024
На Ровенщине по улицам разгуливает дружественный олень по имени Борис.
Олень по имени Борис из Ровенской области стал звездой TikTok
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В селе Заречное, расположенном на Ровенщине, проживает неординарный житель - олень по имени Борис. Эта четвероногая получила популярность среди местных жителей, которые привыкли видеть ее по улицам села и общаться с ней.

Как сообщает «Суспільне», Борис даже имеет свою страницу в соцсети Tik Tok, что свидетельствует о популярности животного среди интернет-пользователей.

Владелец Бориса, Руслан Христюк, купил оленя шесть лет назад на Волыни с целью разведения животных. Необычное имя для оленя предложили местные жители, которые чуть ли не каждый день встречают Бориса на улицах села.

«Наше любимое животное, наша звезда, которая ходит по Заречному, как у себя дома. Мы каждый день видим его. По нашей территории часто туда-сюда ходит. У него любимое место - лежать возле почты в цветнике», - рассказала местная жительница Валентина Смоляк.

Борис известен своим радушием и склонностью к общению с людьми. Эта необычная дружба стала уже не только местной легендой, но и известна на всю Украину и за ее пределами. Владелец оленя уверяет, что Борис никому не наносит вреда, а любые жалобы он готов компенсировать лично.

Олень уже давно стал неотъемлемой частью жизни села Заречное, где каждый знает, где его можно встретить и как его назвать.

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