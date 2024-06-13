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Как осуществляется аудит электронной трудовой книжки: разъяснение ПФУ

00:05, 13 июня 2024
Пошаговая инструкция по проведению аудита оцифрованной трудовой книжки.
Как осуществляется аудит электронной трудовой книжки: разъяснение ПФУ
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, как проходит аудит электронной трудовой книжки.

Где застрахованное лицо может увидеть свою электронную трудовую книжку?

  • Войти в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд» с помощью: квалифицированной электронной подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или Дія.Підпис.
  • В левом боковом меню выберите пункт «Электронная трудовая книжка»
  • Нажать кнопку «Данные ЭТК» и выбрать вкладку «Оцифрованная ЭТК»
  • Во вкладке «Скан-копии трудовой книжки» – все сканы документов, предоставленных для оцифровки периодов трудовой деятельности.

Аудит электронной трудовой книжки состоит из следующих этапов:

  • Проверка полноты оцифрованных сведений в соответствии со сканированными документами (трудовая книга, диплом, военный билет и т.п.).
  • Проверка орфографических ошибок при оцифровке.
  • Проверка соответствия оцифрованных записей записям трудовой деятельности в бумажной трудовой книжке относительно названия работодателя, содержания сведений, даты события (назначение, перевод, увольнение и т.п.), даты приказов, номера приказов.

Как изменить электронную трудовую книжку?

  • Повторно представляются сведения о трудовой деятельности в случае исправления записей, обнаружения пропущенной, неправильной или неточной записи. При повторном представлении сведений о трудовой деятельности представляются титульная страница и страницы с изменениями в соответствии с п.6 порядка 11-1 (в редакции постановления ПФУ № 8-3). Для этого необходимо:
  • Авторизироваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины с использованием КЭП;
  • Создать повторное обращение: застрахованные лица создают во вкладке «Сведения о трудовых отношениях», работодатели – во вкладке «Сведения о трудовых отношениях рабочего»);
  • Заполнить экранную форму;
  • Повторно загрузить сканированную копию титульного листа трудовой книжки (для идентификации принадлежности документа) и добавить сканированную копию страницы с записями, требующими уточнения.

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