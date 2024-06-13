Як здійснюється аудит електронної трудової книжки: роз’яснення ПФУ

Покрокова інструкція проведення аудиту відцифрованої трудової книжки.

У Пенсійному фонді України розповіли, як здійснюється аудит електронної трудової книжки.

Де застрахована особа може побачити свою електронну трудову книжку?

Увійти до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд» за допомогою: кваліфікованого електронного підпису (КЕП), банківської картки (BankID) або Дія.Підпис.

У лівому боковому меню обрати пункт «Електронна трудова книжка»

Натиснути кнопку «Дані ЕТК» та обрати вкладку «Відцифрована ЕТК»

У вкладці «Скан-копії трудової книжки» – всі скани документів, які були надані для оцифрування періодів трудової діяльності.

Аудит електронної трудової книжки складається з наступних етапів:

Перевірка повноти оцифрованих відомостей відповідно до сканованих документів (трудова книжка, диплом, військовий квиток тощо).

Перевірка орфографічних помилок при оцифруванні.

Перевірка відповідності оцифрованих записів записам трудової діяльності в паперовій трудовій книжці щодо: назви роботодавця, змісту відомостей, дати події (призначення, переведення, звільнення, тощо), дати наказів, номера наказів.

Як внести зміни в електронну трудову книжку?

Повторно подаються відомості про трудову діяльність у випадку виправлення записів, виявлення пропущеного, неправильного або неточного запису. При повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються титульна сторінка та сторінки зі змінами відповідно до п.6 порядку 11-1 (у редакції постанови ПФУ № 8-3). Для цього необхідно:

Авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України з використанням КЕП;

Створити повторне звернення: застраховані особи створюють у вкладці «Відомості про трудові відносини», роботодавці – у вкладці «Відомості про трудові відносини робітника»);

Заповнити екранну форму;

Повторно завантажити скановану копію титульного аркуша трудової книжки (для ідентифікації приналежності документа) та додати скановану копію сторінки із записами, які потребують уточнення.

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