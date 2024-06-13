Як здійснюється аудит електронної трудової книжки: роз’яснення ПФУ

00:05, 13 червня 2024
Покрокова інструкція проведення аудиту відцифрованої трудової книжки.
У Пенсійному фонді України розповіли, як здійснюється аудит електронної трудової книжки.
Де застрахована особа може побачити свою електронну трудову книжку?
- Увійти до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд» за допомогою: кваліфікованого електронного підпису (КЕП), банківської картки (BankID) або Дія.Підпис.
- У лівому боковому меню обрати пункт «Електронна трудова книжка»
- Натиснути кнопку «Дані ЕТК» та обрати вкладку «Відцифрована ЕТК»
- У вкладці «Скан-копії трудової книжки» – всі скани документів, які були надані для оцифрування періодів трудової діяльності.
Аудит електронної трудової книжки складається з наступних етапів:
- Перевірка повноти оцифрованих відомостей відповідно до сканованих документів (трудова книжка, диплом, військовий квиток тощо).
- Перевірка орфографічних помилок при оцифруванні.
- Перевірка відповідності оцифрованих записів записам трудової діяльності в паперовій трудовій книжці щодо: назви роботодавця, змісту відомостей, дати події (призначення, переведення, звільнення, тощо), дати наказів, номера наказів.
Як внести зміни в електронну трудову книжку?
Повторно подаються відомості про трудову діяльність у випадку виправлення записів, виявлення пропущеного, неправильного або неточного запису. При повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються титульна сторінка та сторінки зі змінами відповідно до п.6 порядку 11-1 (у редакції постанови ПФУ № 8-3). Для цього необхідно:
- Авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України з використанням КЕП;
- Створити повторне звернення: застраховані особи створюють у вкладці «Відомості про трудові відносини», роботодавці – у вкладці «Відомості про трудові відносини робітника»);
- Заповнити екранну форму;
- Повторно завантажити скановану копію титульного аркуша трудової книжки (для ідентифікації приналежності документа) та додати скановану копію сторінки із записами, які потребують уточнення.
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