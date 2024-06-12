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Екс-начальник УБОЗ у Закарпатській області Михайло Банк заблокував будівництво житла для військових

18:05, 12 червня 2024
В Ужгороді заблокували будівництво, за яким квартири мали бути передані військовим.
Екс-начальник УБОЗ у Закарпатській області Михайло Банк заблокував будівництво житла для військових
Джерело фото: lenta.ua
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Дружина колишнього начальника УБОЗУ Закарпатської області Михайла Банка заблокувала через суди будівництво в Ужгороді, за яким квартири мали бути передані військовим, передає Lenta.UA,

У 2023 році в Ужгороді будівельна компанія «ДОМІНУС СТАРК» у співпраці з Закарпатською ОВА започаткувала проєкт з передачі квартир у новобудовах нашим військовим.

Мабуть, чи найбільш приємним і символічним кроком стала нещодавня передача ключів від квартири військовому 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї ОГШБр, бойовому офіцеру Миколі Свергуну та його родині. Зараз боєць проходить реабілітацію після важких поранень, отриманих у бою проти російських терористів. І як зазначив голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита, «хоча він уже не може бути на лінії фронту та разом з побратимами звільняти від окупантів рідну землю, Свергун є героєм і буде завжди у строю».

Утім, цей проєкт почали блокувати місцеві горе-»активісти».

«Утім, як це часто буває, дехто вирішив «погрітися» на цьому вкрай важливому проєкті, блокуючи діяльність компанії, яка, власне, і займається вирішенням житлових проблем для наших воїнів. Зараз розгортається скандал навколо будівництва в Ужгороді житла за адресою вул. Кримська, 24, яке було заблоковано в суді. І в цій історії фігурує одразу кілька цікавих персоналій», - говориться в матеріалі.

Так, одним з перших позивачів до ТОВ «ДОМІНУС СТАРК» виявилася така собі «активістка» Банк Власта Василівна – дружина одного з найбільш одіозних чиновників Закарпаття – Михайла Банка. Ексначальник УБОЗ-у Закарпатської області Михайло Банк підозрюваний ДБР у крадіжці лісів Буковелю, а також був головним екологом Закарпаття.

Джерело фото: lenta.ua

«За версією ДБР, Михайло Банк, працюючи на керівній посаді у поліції, тиснув на працівників місцевої влади у Яремчі та лісогосподарських підприємств області й саме так оформив 26 земельних ділянок загальною площею 4,5 га на своїх родичів та підставних осіб в урочищі Вишня. І хоча врешті-решт його звільнили з правоохоронних органів, відправити за грати Банка так досі не змогли. Цікаво, що за даними ЗМІ, пану Банку, а точніше його дружині на вулиці Кримській належать два елітних будинки вартістю близько 2 мільйонів доларів. Звідки такі шалені гроші у чиновника? Здогадатися не так складно. Показово, що у декларації Банка фігурує один з будинків. Утім, за ціною у 150 тисяч гривень. Навіть не смішно…», - йдеться в матеріалі.

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