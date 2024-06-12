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Без явки у ТЦК – громадяни, які постійно проживають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно

17:56, 12 червня 2024
Українці за кордоном зможуть подати заяву про взяття на військовий облік у довільній формі через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК.
Без явки у ТЦК – громадяни, які постійно проживають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд передбачив постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, без особистого прибуття до ТЦК. Тобто, дистанційно.

12 червня Кабмін нарешті опублікував дану постанову від 7 червня.

Нагадаємо, до змін відповідно до п. 81 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженому постановою КМУ №1487 взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТЦК здійснювалося за їх особистої присутності (крім випадків, визначених у пунктах 15, 15-1 цього Порядку). При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснювалося за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 20 цього Порядку.

ТЦК брали на військовий облік, знімали або виключали з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у яких відсутні військово-облікові документи, лише після відновлення зазначених документів.

Кабмін змінив цей п. 81 постановою від 7 червня.

Так, відтепер взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТЦК здійснюється за їх особистої присутності (крім випадків, визначених у пунктах 15, 151 цього Порядку та підпункті 10-1 пункту 1 додатка 2). При цьому взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України (паспорта громадянина України для виїзду за кордон у випадку подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України згідно з підпунктом 10-1 пункту 1 додатка 2) та військово-облікового документа у разі, якщо він видавався та не був втрачений.

Особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у ТЦК не обов’язкова.

Відповідні зміни внесені і до підпункту 10-1 п. 1 додатка 2 до Порядку.

Так, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників,  військовозобов’язаних та резервістів» стати на військовий облік одним з таких способів:

  • прибуття особисто до ТЦК;
  • шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України.

Заява подається громадянином України закордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті, у семиденний строк.

Зазначимо відповідні зміни внесені постановою КМУ від 7 червня 2024 року №675.

Також Кабмін опублікував постанову, якою прибрав з умов відстрочення доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов'язковий висновок ЛКК.

Автор: Наталя Мамченко 

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