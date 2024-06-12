Без явки у ТЦК – громадяни, які постійно проживають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд передбачив постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, без особистого прибуття до ТЦК. Тобто, дистанційно.
12 червня Кабмін нарешті опублікував дану постанову від 7 червня.
Нагадаємо, до змін відповідно до п. 81 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженому постановою КМУ №1487 взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТЦК здійснювалося за їх особистої присутності (крім випадків, визначених у пунктах 15, 15-1 цього Порядку). При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснювалося за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 20 цього Порядку.
ТЦК брали на військовий облік, знімали або виключали з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у яких відсутні військово-облікові документи, лише після відновлення зазначених документів.
Кабмін змінив цей п. 81 постановою від 7 червня.
Так, відтепер взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТЦК здійснюється за їх особистої присутності (крім випадків, визначених у пунктах 15, 151 цього Порядку та підпункті 10-1 пункту 1 додатка 2). При цьому взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України (паспорта громадянина України для виїзду за кордон у випадку подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України згідно з підпунктом 10-1 пункту 1 додатка 2) та військово-облікового документа у разі, якщо він видавався та не був втрачений.
Особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у ТЦК не обов’язкова.
Відповідні зміни внесені і до підпункту 10-1 п. 1 додатка 2 до Порядку.
Так, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» стати на військовий облік одним з таких способів:
Заява подається громадянином України закордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті, у семиденний строк.
Зазначимо відповідні зміни внесені постановою КМУ від 7 червня 2024 року №675.
Також Кабмін опублікував постанову, якою прибрав з умов відстрочення доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов'язковий висновок ЛКК.
Автор: Наталя Мамченко
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