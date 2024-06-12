Без явки в ТЦК – постоянно проживающие за рубежом граждане смогут стать на военный учет дистанционно

Украинцы за границей смогут подать заявление о взятии на военный учет в произвольной форме через заграничное дипломатическое учреждение без необходимости личной явки в ТЦК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство предусмотрело постановку на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, без личного прибытия в ТЦК. То есть, дистанционно.

12 июня Кабмин наконец-то опубликовал данное постановление от 7 июня.

Напомним, до изменений в соответствии с п. 81 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденном постановлением КМУ №1487, взятие на военный учет, снятие и исключение из военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК осуществлялось при их личном присутствии (кроме случаев, указанных в пунктах 15, 15-1 настоящего Порядка). При этом взятие на военный учет, снятие или исключение из него осуществлялось при наличии паспорта гражданина Украины и военно-учетных документов, определенных в пункте 20 настоящего Порядка.

ТЦК брали на военный учет, снимали или исключали из военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, у которых отсутствуют военно-учетные документы только после восстановления указанных документов.

Кабмин изменил этот п. 81 постановлением от 7 июня.

Так, теперь взятие на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК осуществляется при их личном присутствии (кроме случаев, определенных в пунктах 15, 151 настоящего Порядка и подпункте 10-1 пункта 1 приложения 2). При этом взятие на военный учет осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины (паспорта гражданина Украины для выезда за границу в случае подачи заявления о взятии на военный учет через заграничное дипломатическое учреждение Украины согласно подпункту 10-1 пункта 1 приложения 2) и военно-учетного документа в случае, если он издавался и не был утрачен.

Личное присутствие призывников, военнообязанных и резервистов для снятия или исключения из военного учета в ТЦК не обязательно.

Соответствующие изменения внесены и в подпункт 10-1 п. 1 приложения 2 Порядка.

Так, граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 563 «О внесении изменений в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» стать на военный учет одним из следующих способов:

прибытие лично в ТЦК;

путем подачи заявления о взятии на военный учет в произвольной форме вместе с сведениями, определенными приложением 4 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК, которым такого гражданин Украины снят с военного учета, через зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

Заявление подается гражданином Украины в зарубежное дипломатическое учреждение Украины лично вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, который после принятия заявления возвращается гражданину Украины, или средствами почтовой связи вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Зарубежное дипломатическое учреждение Украины направляет заявление с определенными документами соответствующему ТЦК на их адрес электронной почты, размещенной на их официальном веб-сайте, в семидневный срок.

Отметим соответствующие изменения внесены постановлением КМУ от 7 июня 2024 года №675.

Также Кабмин опубликовал постановление

Автор: Наталья Мамченко

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