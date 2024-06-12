Украина получила от Нидерландов разрешение на использование F-16 для ударов по России, однако при одном условии

Украина обязана соблюдать международное гуманитарное право.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна позволяет Украине использовать свои истребители F-16 для ударов по военным целям на территории России при условии соблюдения международного гуманитарного права. Об этом пишет «Суспільне».

«F-16 - это один из видов вооружения. Мы предоставляем и другие вооружения и всегда говорили: как именно их использовать должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим», - отметила министр.

Оллонгрен также подчеркнула, что решение о том, как именно использовать истребители F-16, лежит на украинских военных.

"Если видите цели за пределами Украины, но их надо поразить для обороны, они законны. Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", - добавила министр.

Напомним, Украина получит первые F-16 от Нидерландов этим летом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.