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Україна отримала від Нідерландів дозвіл на використання F-16 для ударів по росії, проте за однієї умови

20:01, 12 червня 2024
Україна зобов’язана дотримуватися міжнародного гуманітарного права.
Україна отримала від Нідерландів дозвіл на використання F-16 для ударів по росії, проте за однієї умови
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Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна дозволяє Україні використовувати свої винищувачі F-16 для ударів по військових цілях на території росії за умови дотримання міжнародного гуманітарного права. Про це пише «Суспільне».

«F-16 - це один з видів озброєння. Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо», - зазначила міністр.

Оллонґрен також підкреслила, що рішення про те, як саме використовувати винищувачі F-16, лежить на українських військових.

«Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні. Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію», - додала міністр.

Нагадаємо, Україна отримає перші F-16 від Нідерландів цього літа.

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